USCS promove oficinas a educadores durante o projeto Universidade Aberta 2024

A USCS (Universidade de São Caetano do Sul), promove, de 9 a 13 de setembro, mais uma edição do “Universidade Aberta”, um conjunto de atividades educativas, artísticas e culturais realizadas anualmente pela USCS, que reúne uma série de ações voltadas à comunidade, direcionadas, sobretudo, aos estudantes e professores do ensino básico da região. Neste ano, o tema é: “Da poesia falada ao lugar da educação na construção de cultura de paz”.

Uma das atividades da semana é o curso “Educador brincante, feliz estudante!”, composto de uma série de oficinas práticas, destinadas a profissionais e estudantes das áreas de pedagogia e psicologia. O curso acontece no dia 13/9, das 8h às 12h, no campus Barcelona da USCS (Av. Goiás, 3.400 – Barcelona – SCS/SP) e compreende as oficinas:

Corpo, movimento e equilíbrio pela sabedoria da Yoga (com Luci Ferreira) Arte, cultura e brincadeiras que ensinam (com Jacqueline Baumgratz) Como trabalhar música de forma lúdica na escola (com Celso Pan) O jogo teatral (com Moah Baumgratz) Ritmos e Jogos corporais (com Almir Luz)

Todas as atividades da semana são gratuitas, porém, para participar do curso “Educador brincante, feliz estudante!”, é necessário realizar inscrição prévia em link constante em: https://noticias.uscs.edu.br/universidade-aberta-2024/. Caso haja interesse, os participantes podem solicitar certificado de participação.

Além da oficina, durante toda a semana ocorrerão diversas atividades como: instalação artística interativa, oficina de apoio à saúde mental (violência escolar e bullying), seminário “Universidade, Cultura e Sociedade – Da poesia falada ao lugar da educação na construção de cultura de paz”, oficinas de cordel, entre outras. A programação completa pode ser acessada em https://noticias.uscs.edu.br/universidade-aberta-2024/