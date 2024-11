USCS promove III Simpósio das Licenciaturas

Entre os dias 11 e 13/11, no período da noite, a USCS, por meio da sua Escola de Formação de Professores e Inovação Pedagógica, o III Simpósio das Licenciaturas – Formação docente contemporânea: Educação Especial e contribuições da Inteligência Artificial. O simpósio ocorrerá no auditório do campus Barcelona (Av. Goiás, 3400, Barcelona, São Caetano do Sul-SP), no período da noite (19h20 às 22h30), sendo destinado a estudantes e profissionais da área, bem como demais interessados no assunto. Não é necessário realizar inscrições.

A professora Marialda de Jesus Almeida, gestora do curso de Licenciatura em Pedagogia, destaca a importância de refletir sobre assuntos transversais da educação, principalmente por se tratar de temas sobre “Educação Especial e Inclusiva”, áreas nas quais o estudante de Licenciatura precisa se especializar cada vez mais, sobretudo pela demanda nos estágios e futura atuação docente: “Também teremos uma palestra sobre o uso da Inteligência Artificial na Educação. É fundamental que, como estudantes, compreendamos essa tecnologia como uma ferramenta que auxilia o processo de aprendizagem, e não como uma substituta da nossa capacidade cognitiva. Por isso, é essencial aprendermos sobre seu funcionamento”.

O evento visa propiciar debates, palestras, oficinas, atividades artístico-culturais, apresentação de trabalhos realizados pelos estudantes, bem como abordagens que evidenciam experiências de profissionais que atuam com diversas ações da área educacional, desenvolvidas na comunidade acadêmica e externa. As atividades do Simpósio são desenvolvidas pelo corpo docente, discente e por profissionais externos, abordando temáticas acerca dos conceitos de integração e interdisciplinaridade.

Uma das atividades de destaque do simpósio é a Palestra: Inteligência Artificial na Educação: da compreensão sensível à ação pedagógica, com o Prof. Dr. Carlos Brito, docente dos Programas de Mestrado em Educação e em Ensino em Saúde da USCS.

Veja abaixo a programação completa:

11/11 – Abertura: Apresentação do Projeto Interdisciplinar do 6º semestre – Jogos de Tabuleiro

Mesa: Inclusão Escolar – um direito de todos

Palestrantes: Professoras Ana Claudia Michelin e Érika Suzuki

12/11 – Mesa: Desafios atuais da inclusão de estudantes com deficiências na escola

Palestrante: Profa. Dra. Elizabeth Renders

13/11 – Palestra: Inteligência Artificial na Educação: da compreensão sensível à ação pedagógica

Palestrante: Prof. Dr. Carlos Brito