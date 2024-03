USCS promove evento sobre mulheres e startups

Neste sábado, 2 de março, das 8h30 às 12h, a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), em parceria com a comunidade ABC Valley, realiza o evento “ABC Valley Mulheres & Startups”. A atividade é gratuita aberta à comunidade e acontece no Auditório do campus Conceição da USCS (Rua Conceição, 321. Santo Antônio, SCS).

O evento será composto por palestras com fundadoras de startups, que compartilharão suas experiências de superação de obstáculos e oferecerão insights e conselhos sobre como ter sucesso no mundo do empreendedorismo, da inovação e das startups. Será uma oportunidade para interação entre os participantes, troca de ideias e informações sobre diversos temas relacionados a área.

“A troca de experiências é bastante importante para a aprendizagem de todos(as). E essa parceria com a comunidade ABC Valley agrega muito valor no processo de implantação do Centro de Inovação da USCS, por toda a experiência q eles já acumulam com startups”, explica a coordenadora do Centro de Inovação INOVA USCS para o Desenvolvimento Regional, Profª. Maria do Carmo Romeiro.

Programação do evento:

Startups no Painel 1 – mediado por Daniele Natali do Alaúde Espaço Colaborativo

GetinOxy – Claudia Tavares Alvarenga

Lumina Agro – Daniela Guarnieri

XeeZ – Nathalia Xavier Barbosa e Gislaine Xavier Jantchc

Startups no Painel 2 – mediado por Fabrícia Anjos da Loggikka

DmaisP – Maria do Carmo Romeiro

BeeTo Soluções Digitais – Pâmela Cavalcanti

VIP Solutions – Telefonia em nuvem – Kathia Alves

WL Solutions – Luciana Paes Cabral