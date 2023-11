USCS promove evento gratuito a profissionais de estética e beleza

Na próxima segunda-feira (4), a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), promove o USCS Beauty. O evento é composto por palestras e workshops destinados a profissionais do mercado de estética e beleza, além de estudantes da área.

As atividades acontecem das 13h30 às 18h, no CECAPE (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação Zilda Arns). Os participantes receberão certificados de participação no final do evento. Serão oferecidas oficinas em: shiatsu facial, peelling e hidratação facial, maquiagem e extensão de cílios e tratamento para celulite e gordura localizada. Cada participante pode se inscrever em uma das opções, além de assistir palestras com renomados profissionais da área.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link https://encurtador.com.br/afgn1.

As vagas são limitadas.

Além das atividades oferecidas, o evento contará com parcerias com empresas de estética e beleza para sorteio de brindes e orientação de formalização como microempreendedor individual pela Prefeitura de São Caetano do Sul.

Sobre a graduação em Estética e Cosmetologia da USCS

O curso tecnólogo em Estética e Cosmetologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul visa uma formação ampla sobre os procedimentos técnicos na área de estética como o visagismo, a cosmetologia, eletroterapia, massagem, tricologia e as terapias faciais e corporais. O curso oferece aulas e projetos que incentivam a formação profissional e a prática com a vivência diária, em consonância com o mercado de trabalho da futura profissão. A duração é de 5 semestres (2 anos e meio) com aulas no campus Centro da Universidade, em São Caetano do Sul.

Mais informações em: https://www.uscs.edu.br/cursos-de-graduacao/saude/estetica-e-cosmetologia.