USCS promove encontro para discutir os 100 anos da represa Billings

Acontece hoje, 17/9, a partir das 18h, no campus centro da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), a reunião regional do grupo “ABC, Para onde Vamos”. A temática da reunião será “Billings 100 anos”. o evento é aberto à comunidade. O evento terá a participação da bióloga e coordenadora do Projeto IPH/USCS, Profª. Marta Marcondes.

A reunião regional do “ABC para Onde Vamos?” reunirá participantes de movimentos e organizações ambientalistas, representantes de comunidades que vivem em localidades próximas da represa, estudantes e outros agentes interessados nas questões abordadas por esta iniciativa, que organiza espaços de escuta e articulação regional sobre o desenvolvimento sustentável e os efeitos das mudanças climáticas na região, que está vinculada ao projeto internacional “Fortalecimento de Capacidades para a Resiliência Local”, liderado no Brasil pela USCS, com o apoio da Agência Norueguesa para a Cooperação e Intercâmbio (NOREC).

SERVIÇO

Reunião regional “ABC: Para Onde Vamos? Por um futuro resiliente e sustentável para o Grande ABC – 100 anos de Billings”.

Quando: 17/9/24 (terça-feira), 18h.

Onde: USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) – campus Centro

Rua Santo Antônio, 50, Centro, São Caetano do Sul

Miniauditório – sala 315.