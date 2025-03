USCS presta serviço de auxílio ao preenchimento do IR 2025

De 17de março a 23 de junho, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), por meio do seu Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, prestará, de forma gratuita e aberta a comunidade, o auxílio ao preenchimento do imposto de renda. O serviço é desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior. O agendamento deve ser feito pelo e-mail [email protected]. Lembrando que o prazo final de envio das declarações à Receita Federal é o dia 30/5.

O serviço (agendado) ocorre de forma presencial na sala do NAF, localizada no campus Barcelona, às segundas-feiras, das 18h às 21h e quintas-feiras, das 15h às 18h. Os atendimentos são realizados por estudantes do curso de Ciências Contábeis, com a supervisão de professores que coordenam o projeto.

O NAF é um projeto de extensão ligado ao curso de Ciências Contábeis. O objetivo do NAF é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo e entidades sem fins lucrativos que se enquadrem dentro de escopo específico.

Além do auxílio ao preenchimento do IR, o NAF presta os seguintes serviços: Apoio para acesso remoto aos serviços da Receita Federal por meio da senha GOV.BR; certidão negativa MEI; certidão negativa pessoa física; consulta de dívidas e pendências fiscais; destinação do imposto de renda para fundos de direitos; geração de documentos para pagamento de impostos; isenção do imposto de renda para portadores de moléstias graves; malha e restituição do imposto de renda; obrigações fiscais do Microempreendedor Individual (MEI); parcelamentos de dívidas tributárias e regularização de cadastro CPF. Mais informações podem ser obtidas pelo [email protected].

O curso de Ciências Contábeis da USCS busca formar contadores capacitados e qualificados ao exercício profissional, com senso analítico e comprometidos com a disseminação de valores voltados para o desenvolvimento e bem-estar das empresas e da sociedade como um todo.