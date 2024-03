USCS oferece serviços psicológicos à comunidade

A USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), por meio do CESEP (Centro Especializado de Serviços-Escola em Psicologia), CRP-06: 09676/J, vinculado ao curso de Psicologia, está ofertando serviços psicológicos a toda a comunidade, em orientação profissional e de carreira, além de orientação educacional. Os atendimentos ocorrem no bairro Barcelona. As inscrições devem devem ser realizadas pelo link: www.uscs.edu.br/serviço-escola-psicologia.

Na área de carreira, são oferecidos dois tipos de serviço: O serviço de orientação profissional, que é destinado ao o público adolescente, estudantes no final do ensino fundamental e do ensino médio, que estão refletindo sobre a escolha do curso superior ou técnico (que refere-se às primeiras escolhas). Outro serviço oferecido é a orientação de carreira, que envolve estudantes do ensino superior em diante (até a pós/aposentadoria), que já tem uma vivência profissional (pequena ou grande) mas que está em dúvida sobre permanecer na área escolhida ou com forte desejo de fazer uma mudança, uma transição.

Na área de orientação educacional, são oferecidos serviços referentes a queixa escolar, dificuldades no processo de escolarização e orientação de estudos. Este serviço é destinado a crianças a partir dos 5 anos e adolescentes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4239-3605 ou e-mail: recepcao.usuarios@online.uscs.edu.br