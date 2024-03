USCS lança 28ª Carta de Conjuntura

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) divulga hoje (21/3) a sua 28ª Carta de Conjuntura. O material é produto do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Inovação e Conjuntura da USCS, o Conjuscs. A mais recente edição consta em https://www.uscs.edu.br/noticias/cartasconjuscs, assim como as edições anteriores.

“Estudos como os que são lançados na Carta de Conjuntura do Conjuscs vão ao encontro do nosso compromisso com a Pesquisa na USCS. Aqui, entendemos que o papel da Universidade vai muito além da produção de estudos e pesquisas que acabam ficando dentro da instituição, ela deve ter um papel ativo em contribuir com a resolução dos problemas da sociedade”, afirma Leandro Prearo, reitor da USCS.

A publicação contém 38 notas técnicas, em sua maioria inéditas, produzidas por mais de 100 autores, nas áreas de economia internacional, nacional e regional; indústria; empreendedorismo e inovação; meio ambiente; saúde; direito; ciência de dados e cultura e esporte. Os materiais são pruduzidos por docentes, alunos e convidados externos (estudantes, docentes, pesquisadores, empresários entre outros).

Entre os temas abordados, estão o programa Desenrola Brasil, que busca criar condições de saída para as famílias endividadas; o projeto da construção de um aeroporto na região do ABC; os impactos da nova política industrial brasileira para a região do ABC; o uso da inteligência artificial na saúde; a inclusão da população transexual no SUS; os elevados investimentos financeiros no futebol masculino e as dificuldades culturais para o avanço do futebol feminino no Brasil.

“As Cartas de Conjuntura da USCS cumprem vários objetivos, para além da necessária produção acadêmica de professores e alunos da USCS e de outras instituições universitárias que participam nas Cartas. Ao convidar também empresários, gestores públicos, sindicalistas, membros de ONGs e de startups, entre outros, as cartas provocam o debate da forma mais prática e próxima possível como este de fato acontece na sociedade, nos mais variados temas contemporâneos”, explica Jefferson José da Conceição, Coordenador do Observatório Conjuscs.

Sobre o Observatório Conjuscs

Sob a Direção da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e com o apoio do Centro de Inovação INOVAUSCS para o Desenvolvimento Regional, o Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Inovação e Conjuntura da USCS (Conjuscs) é formado por professores, pós-Graduandos,

graduandos e parceiros convidados de diversos setores da sociedade. Os lançamentos das Cartas de Conjuntura do Observatório são quadrimestrais e abertos à participação de todos.