USCS inicia inscrições para sua nova Academia Escola na próxima segunda-feira (24)

A partir da próxima semana, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) recebe inscrições para a sua nova Academia Escola. O serviço, oferecido aos munícipes, acontecerá no novo espaço do curso de Educação Física da Universidade, localizado no 2º andar do Centro Comercial Empresarial São Caetano (Rua Manoel Coelho, 600). A visita técnica, para apresentação do espaço aconteceu nesta sexta-feira (21), com a presença do prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella; do reitor da USCS, prof. Leandro Prearo, do Pró-reitor de Graduação da Universidade, prof. Silton Marcell Romboli, além do gestor do curso de Educação Física, prof. Lúcio Leite de Melo.

O espaço é destinado também às atividades práticas dos alunos de graduação em Educação Física da Universidade que atuarão nos atendimentos, sempre orientados por professores, desde a avaliação física de um novo participante, a prática durante os exercícios e o acompanhamento de seu desempenho, o que garante um atendimento personalizado de acordo com as necessidades de cada participante.

Com quase 1.000 metros quadrados, o local conta com salas de aula, sala de avaliação física, sala de artes marciais, sala de funções motoras, sala de musculação, área de cardio e pesos livres, entre outros espaços. “Além do espaço que temos aqui no 6º andar com a pós-graduação lato sensu, agora temos essa nova Academia Escola, que antes funcionava no 5º andar do campus Centro, para atuação dos quase 600 alunos do curso de educação física da USCS. É mais uma grande parceria entre a USCS e a prefeitura da cidade, na qual a Universidade ganha ao aprimorar a formação de seus alunos, além de contribuir com os serviços oferecidos à população”, comemora o reitor Leandro Prearo.

Para atendimento à comunidade serão oferecidas 150 vagas, o atendimento será no período da tarde, das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira. Interessados podem se inscrever no link https://forms.gle/qHj3b47YByogvn1P8. O serviço é gratuito.

“Fico feliz em ver a USCS, cada vez mais, ampliando suas atividades junto à comunidade de São Caetano do Sul, possibilitando esse atendimento na área de educação física orientado por seus professores e alunos. Além disso, as instalações estão muito bonitas e funcionais tanto para os alunos, quanto para a comunidade”, afirma Tite Campanella, prefeito de São Caetano do Sul.

No próximo semestre, está previsto o atendimento também de pessoas via encaminhamentos das Clínicas da Escola de Saúde da Universidade, do Hospital Universitário e da Secretaria de Saúde do município.

“Todos os alunos utilizam a Academia Escola de maneira rotativa, entre aqui, o campus Centro e o campus Barcelona (onde utilizam o ginásio). É um centro de atividades que vem para aprimorar a formação dos estudantes do curso de educação física, além de contribuir com a comunidade”, explica o gestor do curso de Educação Física da USCS, professor Lúcio Leite de Melo. O curso de Educação Física da USCS tem 24 anos de atuação e hoje totaliza quase 600 alunos ativos.