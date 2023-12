USCS e Prefeitura de São Caetano do Sul lançam Escola de Governo para servidores

Na terça-feira (12/12), aconteceu o lançamento da Escola de Governo USCS – PMSCS. Tendo como base demandas do ambiente das organizações públicas, o programa será ofertado gratuitamente a agentes públicos da Prefeitura de São Caetano do Sul, suas fundações e autarquias, incluindo a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). Trata-se de uma iniciativa conjunta entre as duas instituições.

“Nós queremos aqui capacitar os gestores e servidores públicos no que há de mais moderno e inovador na área de gestão pública, na academia e na prática. Tenho certeza de que esse é um divisor na formação de São Caetano do Sul e que, a partir daqui, estaremos contribuindo com a qualidade da gestão pública a médio e longo prazo na nossa cidade”, ressalta Leandro Prearo, reitor da USCS.

A primeira edição do programa oferecerá o MBA em Gestão Pública, certificado pela USCS. O curso será oferecido de forma híbrida (presencial e on-line), duas vezes por semana no período noturno. Além disso, o servidor poderá optar por cursar disciplinas de forma individual, como curso livre, de acordo com a área de interesse.

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Junior, destaca a importância do curso aos servidores: “Esse programa é um avanço não só pra São Caetano do Sul, mas para a região. Hoje, a nível nacional, não existem tantos centros de formação como esse que consigam suprir as demandas da grande quantidade de servidores que atuam, sobretudo, no âmbito da política local nos municípios”.

O MBA completo terá duração de 18 meses e cada disciplina terá de 8 a 40 horas.