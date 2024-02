USCS dá início a curso para Formação de Supervisores de Ensino

Aconteceu no dia 8/2, no campus Conceição da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), a aula inaugural do Curso para Formação de Supervisores de Ensino de São Caetano do Sul. Para o evento, a USCS recebeu a Profª. Dra. Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede, Membro do Conselho Estadual de Educação, que falou sobre o papel do supervisor de ensino e compartilhou um pouco de sua trajetória na área. O evento contou com a presença da secretária de educação de São Caetano do Sul, Minéa Fratelli, do vereador e presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Pio Mielo, da pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da USCS, Profª. Maria do Carmo Romeiro e do coordenador do curso, Prof. Nonato Assis de Miranda.

O Curso para Formação de Supervisores de Ensino de São Caetano do Sul é fruto de parceria entre a Secretaria de Educação de São Caetano do Sul, a USCS e a Gateway Education. O curso contará com a participação de professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da USCS e convidados externos com notório saber no âmbito da supervisão de ensino, sob coordenação do Prof. Dr. Nonato Assis de Miranda. Com duração de um ano, os encontros ocorrerão no campus Conceição da USCS todas às quintas-feiras, no período da tarde.

Foto: Ana Paula Lazari/USCS

“É muito importante o supervisor ter conhecimento, para poder entender, conversar, explicar as questões que trata no dia a dia, é claro que a gente não sabe tudo, mas sabemos onde buscar, o que fazer, como orientar e é por isso que organizamos esse processo de formação. Da mesma forma como acreditamos que o professor na escola deve se formar, que a escola é o local de formação, aqui é o ambiente de formação pra vocês, alunos e alunas da 1ª turma”, explica a secretária de educação.

O objetivo geral do curso é tratar de temas que impactam a atuação do supervisor de ensino nas escolas, fortalecendo a ação supervisora para atuar em situações cotidianas complexas a partir da articulação entre teoria e prática, com seus princípios e métodos, como elemento estratégico nas diferentes instâncias para a implementação de políticas públicas.

“Quando nós temos gestores públicos pensando em educação na perspectiva de políticas de estado, não somente políticas de governo, nós avançamos, isso é muito importante, e São Caetano do Sul se destaca na educação em vários aspectos, isso se concretiza especialmente porque nós temos ótimos gestores educacionais que pensam na qualidade do ensino numa perspectiva social e de melhoria para nossas crianças e jovens”, afirma o coordenador do curso, Prof. Nonato Assis de Miranda.