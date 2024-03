USCS Comunidade chega ao bairro Barcelona

Neste sábado (23/3), das 9h às 13h, o programa USCS Comunidade, realizado pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) acontece no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul. Os serviços serão oferecidos na EMEF 28 de Julho (Rua Oriente, 501 – Bairro Barcelona).

Em sua 4ª edição, o programa visa prestar atendimentos a munícipes, em diferentes bairros, levando conhecimentos e serviços que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento pessoal e profissional.

No local, ocorrerão atividades como: orientação financeira; orientação a micro e pequenos empresários; atendimento jurídico; orientação para pequenas reformas; orientação sobre descarte de eletrônicos; brincadeiras para crianças, com oficina de artes e reciclagem; escuta ativa na área de psicologia; avaliação do nível de atividade física, flexibilidade, força palmar, teste rápido de glicemia e aferição de pressão; conscientização sobre saúde bucal, com distribuição de kits e informativos; teste rápido de dengue; conscientização sobre cuidados com cães; troca de brinquedos entre outras.

Quando: sábado (23/3), das 9h às 13h.

Onde: EMEF 28 de Julho (Rua Oriente, 501 – Bairro Barcelona).