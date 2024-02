USCS comemora 6 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo com palestra do designer Paulo Alves

Nesta quinta-feira (29), acontece o evento de aniversário do curso de Arquitetura e Urbanismo da USCS (Universidade de São Caetano do Sul). Em comemoração aos seis anos de atuação, a USCS recebe o arquiteto e designer Paulo Alves, que ministrará palestra aos estudantes, profissionais, e comunidade presente.

Destaque entre os grandes designers da atualidade, Paulo tem 20 anos de experiência no mercado da arquitetura, com design de móveis, projetos especiais de marcenaria e de arquitetura. O trabalho de Paulo tem inspiração no trabalho de Lina Bo Bardi (que, entre outras obras memoráveis, projetou o Museu de Arte de São Paulo – MASP) e na infância que teve no interior, buscando resgatá-la em seu trabalho.

“Paulo Alves é um dos mais criativos profissionais da atualidade; este seu encontro com nossos alunos será uma experiência marcante na vida de todos, uma oportunidade imperdível para estarmos próximos de um dos grandes destaques da arquitetura e do design nacionais”, explica o gestor do curso de Arquitetura e Urbanismo, Prof. Enio Moro Jr.

A atividade, gratuita e aberta à comunidade, acontece no auditório do Campus Conceição da USCS, a partir das 19h15, não sendo necessária inscrição prévia.

Sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo da USCS

O curso de Arquitetura e Urbanismo da USCS tem por objetivo desenvolver habilidades e competências do estudante para capacitá-lo ao pleno exercício profissional, possibilitando sua atuação não só nos setores mais consolidados do mercado, como construtoras e escritórios de arquitetura, mas também em novas áreas, como os coletivos de trabalho e instituições de pesquisa, ensino e inovação aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo.

Entre as principais ações desenvolvidas pelo curso, destacam-se a internacionalização (a arquitetura USCS preside a Rede de Escolas e Faculdades de Arquitetura da América Latina), a aprovação pela FAPESP do pioneiro Laboratório de Simulação Urbanística, os inúmeros trabalhos de extensão (Pró-Nutri, Observatório Urbano de Pássaros, projeto para área favelizada em Diadema, intervenção criativa no Escadão da Tamarutaca, entre outros) e as viagens de estudo com estudantes e professores para as cidades mineiras e o Rio de Janeiro. Além disso, neste ano, o curso dará início às “Clases Espejo”, nas quais os alunos irão interagir com professores e alunos latinos.

Sobre o palestrante

Paulo se formou arquiteto na USP-São Carlos. Antes de sua atuação como designer, trabalhou no escritório de Lina Bo Bardi e também no Instituto Bardi, integrando a primeira equipe de pesquisa a inventariar os arquivos da arquiteta, para produção do livro e da exposição sobre a mestra italiana logo após sua morte na década de 1990. Essas experiências consolidaram a influência central que o trabalho e o pensamento de Lina desempenham sobre Paulo, que via nas reflexões dela sobre a cultura e o saber populares um vínculo direto com a infância que teve no interior, e uma possibilidade de resgatá-la em seu próprio trabalho. Além do design de móveis e de projetos especiais de marcenaria, isso se traduz também nos projetos de arquitetura desenvolvidos por ele paralelamente.