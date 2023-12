USCS Beauty reúne mais de 100 profissionais de estética e beleza em evento gratuito

No dia 4/12/23, aconteceu o USCS Beauty, evento destinado a profissionais do mercado de estética e beleza, promovido pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), por meio do seu curso de Estética e Cosmetologia.

“A primeira edição do USCS Beauty foi um sucesso. Mais de 100 profissionais do setor estiveram presentes em nossas palestras e oficinas, mostrando a força do setor para a economia da cidade. Além disso, dedicaram a tarde desta segunda-feira para a capacitação. A dedicação desses profissionais para seu aprimoramento evidencia a importância do setor para a economia da cidade.”, declara Leandro Prearo, reitor da USCS.

Divulgação/USCS

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Junior, destaca a importância da relação entre a Universidade e a população: “Isso que estamos fazendo aqui hoje deve-se ao fato de a USCS ser uma universidade que está aberta para a população de São Caetano do Sul, principalmente na gestão do Prof. Leandro Prearo, reitor, e, com isso, quem ganha é a cidade, é a população”.

As atividades aconteceram no CECAPE (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação Zilda Arns), com oficinas de shiatsu facial, peeling e hidratação facial, maquiagem e extensão de cílios e tratamento para celulite e gordura localizada, além de palestras com profissionais renomados da área. Além das atividades, o evento contou com parcerias com empresas de estética e beleza para sorteio de brindes e orientação de formalização como microempreendedor individual pela Prefeitura de São Caetano do Sul.

Divulgação/USCS

“Por ser a 1ª edição do USCS Beauty, ficamos muito felizes com o resultado. Acredito que a USCS atingiu os objetivos propostos, que foram, além de aproximar a universidade e a comunidade, oferecer oficinas de capacitação e trazer palestras com assuntos atualizados e inovadores do ramo de estética e cosmetologia”, afirma a gestora dos cursos de Estética e Cosmetologia e de Biomedicina da USCS, Adriana de Brito.

Sobre a graduação em Estética e Cosmetologia da USCS

O curso tecnólogo em Estética e Cosmetologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul visa uma formação ampla sobre os procedimentos técnicos na área de estética como o visagismo, a cosmetologia, eletroterapia, massagem, tricologia e as terapias faciais e corporais. O curso oferece aulas e projetos que incentivam a formação profissional e a prática com a vivência diária, em consonância com o mercado de trabalho da futura profissão. A duração é de 5 semestres (2 anos e meio) com aulas no campus Centro da Universidade, em São Caetano do Sul.

Mais informações em https://www.uscs.edu.br/cursos-de-graduacao/saude/estetica-e-cosmetologia.