USCS apresenta exposição Um Acerto de Cor

A USCS (Universidade de São Caetano do Sul) apresenta, até o dia 16/8/24, no campus Barcelona, a exposição Um Acerto de Cor. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, sendo gratuita e aberta ao público em geral.

Idealizada por Kleber di Lázzare, busca, por meio de três eixos/espaços expográficos, informar e sensibilizar para a necessidade de se travar uma luta contra o racismo no Brasil. São eles:

Eixo I – as cores que nos formam: Neste eixo, a exposição traz um panorama da formação do povo brasileiro, de 100 anos atrás e na atualidade; a porcentagem da população que é preta, branca e a indígena; e a divisão entre gêneros.

Eixo II – a origem do defeito: Já no segundo eixo, é feito um mergulho histórico na formação do processo escravocrata no Brasil, a sua violência e o processo de abolição sem nenhum programa ou preocupação de amparo a essa população escravizada. Traz uma reflexão sobre as origens das ações e compreensões racistas que perduram em nossa sociedade até a atualidade.

Eixo III: a cor que nos move, inspira e comove: Aqui, busca-se dar acesso a nomes de negros importantes das artes brasileiras nas suas mais diversas expressões e partes de suas obras, para que se possa apontar um pensamento de como essa construção é essencial em nossas vidas e também nos forma. está em nós.

A montagem busca iniciar ou consolidar um processo de letramento anti-racista.

SERVIÇO

Exposição Um Acerto de Cor

Local: Pátio do Prédio B – Campus Barcelona da USCS

Av. Goiás, 3400, Barcelona, São Caetano do Sul, SP.

De 10/6 a 16/8, das 9h às 21h.

Gratuito. Livre.

FICHA TÉCNICA

Idealização, Pesquisas, Textos e Criação: Kléber di Lázzare

Execução e Pintura de Arte: Paula Aviles

Produção Executiva: Marina Rodrigues

Montagem: Rafael Sandoli; Paula Aviles; e Kleber di Lázzare.

Realização: USCS e RN Produções Artísticas.