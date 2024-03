USCS abre inscrições para concursos públicos

A USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) está com inscrições abertas para três diferentes concursos públicos para seus campi. A empresa organizadora é o IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional). Os editais constam no site https://www.idecan.org.br/.

Os três concursos têm validade por 2 (dois) anos, podendo ser prorrogados por igual período, a contar da data de sua homologação. As inscrições vão até o dia 25 de março de 2024, sendo realizadas junto ao IDECAN. Os concursos referentes aos editais 01/2024, 02/2024 e 03/2024, são para atuar sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Os processos abertos são:

Concurso Público de Provas e Títulos para a Função de Professor vinculada à Escola de Saúde – Campus Itapetininga – Edital 01/2024

O processo, para professores da área de medicina, ocorrerá em três fases (prova objetiva, prova didática e prova de títulos) e o local de trabalho será o Campus Itapetininga da Universidade. As provas objetivas estão previstas para 28/4/24, no município de Itapetininga, no Estado de São Paulo. A taxa de inscrição é de R$ 200,00.

Concurso Público de Provas para Ingresso e Formação de Cadastro Reserva para a Função de Auxiliar Administrativo I, Técnico de Laboratório Geral e Contador (Edital 02/2024)

O processo é composto de prova objetiva e prova prática (esta última somente para o cargo de auxiliar administrativo I). O local de trabalho fica a critério da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, podendo ser em São Caetano do Sul, São Paulo ou Itapetininga, onde a Universidade tem instalados seus campi. A prova objetiva está prevista para 28/04/2024, no município de São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo. As taxas de inscrições são: R$ 100,00 para Auxiliar Administrativo I e Técnico de Laboratório geral e R$ 200,00 para Contador.

Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso e Formação de Cadastro Reserva para a Função de Professor – campi São Caetano do Sul e São Paulo – Edital 03/2024

O processo, para cadastro reserva, é para diversas áreas, entre elas: saúde, arquitetura e urbanismo, comunicação, tecnologia da informação e pedagogia; e ocorrerá em três fases (prova objetiva, prova didática e prova de títulos) e o local de trabalho fica a critério da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, podendo ser nos campi em São Caetano do Sul e São Paulo. A prova objetiva está prevista para 28/04/2024. A taxa de inscrição é de R$ 200,00.

Questionamentos relacionados ao referidos concursos deverão ser direcionados aos canais de atendimento do IDECAN, disponíveis por chat on-line, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, por correio eletrônico – campusitapetininga@idecan.org.br (edital 01/2024), – uscsadministrativo@idecan.org.br (edital 02/2024) e uscsmagisterio@idecan.org.br (edital 03/2024) – ou pelos telefones nº (61) 3201.6225 e 0800 8782696, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 08h às 12h e das 13h às 17h.