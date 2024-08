USCS: 56 anos de crescimento e realizações

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) comemora, neste 1º de agosto, 56 anos de história, conquistas e crescimento. A data marca o início das aulas regulares da então Faculdade de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, em 1968. De lá para cá, muita coisa mudou: hoje a USCS conta com ensino médio, cursos de graduação, programas de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, distribuídos em seus campi, além de uma série de serviços voltados à comunidade.

Comemoração da USCS

“Neste dia, em que comemoramos mais um ano da USCS, é importante destacar a participação das pessoas que por aqui passaram e aqueles que aqui ainda estão: nossos estudantes, servidores administrativos e docentes, membros da comunidade, autoridades e tantas mais pessoas que ajudam a construir, cotidianamente, nossa Universidade. Todas elas fazem parte do que a Universidade é hoje, uma instituição que oferece ensino de excelência e que segue buscando gerar impacto direto na sociedade por meio de seus cursos e pesquisas em áreas como inovação, saúde, empreendedorismo entre tantas outras”, comemora o reitor da USCS, Prof. Leandro Prearo.

Dentre as novidades da USCS, nos últimos anos, estão os cursos livres de curta duração e os cursos técnicos. Na graduação, além do aumento da oferta de opções EaD, também surgiram cursos novos presenciais, como Design Gráfico; Design de Interiores; Estética e Cosmetologia; Mídias Sociais e Influência Digital; Inteligência Artificial e Cybersecurity, Isso sem falar da Escola de Formação de Professores e Inovação Pedagógica, que conta com quatro cursos de licenciatura (Ciências Humanas, Ciências Naturais, Matemática e Pedagogia).

Na pós-graduação stricto sensu, foi lançado, no início deste ano, o Programa de Doutorado em Educação e já foi aprovado, pela Capes, o estrado Profissional em Direito. A súmula de pareceres foi publicada no Diário Oficial em junho de 2024 (Parecer CNE/CES nº 288/2024). Agora, a USCS aguarda apenas a publicação da Portaria do Ministério da Educação para dar início ao curso, que terá como área de concentração: Direito, Tecnologia e Inovação.

Em relação aos serviços, os exemplos são diversos. Da atuação do Centro de Pesquisa Clínica (lançado em 2020), que participa de programas de testagem de importantes vacinas, como a da covid-19 e da vacina tetravalente contra a gripe (Instituto Butantan), além de outros estudos na área; até a UBS Escola, atualmente em construção. Com previsão de lançamento para o final deste ano, e localizada no campus Centro da Universidade, ela terá capacidade inicial de 3 mil atendimentos/mês, envolvendo os cursos de medicina, enfermagem, odontologia e fisioterapia.

Na área de negócios e empreendedorismo, a USCS, com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), criou o Centro de Inovação INOVA USCS para o Desenvolvimento Regional, projeto constituído pela tríade Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, Universidade USCS e Fundação de Apoio à USCS (FAUSCS), que hoje conta uma incubadora com 10 empresas selecionadas. No mais, o projeto terá laboratórios com equipamentos de última geração (PCR digital e Elisa macromoléculas), área de coworking com 60 estações de trabalho, área de prototipagem rápida com impressora 3D e espaços de infraestrutura destinados a eventos, treinamentos, convivência, reuniões e espaços administrativos.

Além disso, por meio dos cursos oferecidos pela Universidade, são prestados serviços como atendimento jurídico, de saúde (fisioterapia, farmácia-escola, nutrição e outros), na área contábil, atendimento psicológico, entre outros.

A USCS hoje

Em 2024, a USCS possui mais de 50 cursos de graduação (incluindo cursos a distância), além de especializações, por meio da pós-graduação lato sensu, em diversas áreas. Já na pós-graduação stricto sensu, a Universidade conta com os seguintes programas: Mestrado em Administração; Mestrado Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação; Mestrado Profissional e Doutorado Profissional em Educação, Mestrado Profissional em Inovação no Ensino Superior em Saúde. Em seus 56 anos de existência, já formou mais de 30 mil profissionais e, atualmente, tem cerca de 14 mil alunos.

A Universidade possui campus nas cidades de São Caetano do Sul, São Paulo e Itapetininga-SP. São eles:

Campus Barcelona: Av. Goiás, 3.400 – Barcelona – SCS-SP

Campus Centro: Rua Santo Antônio, 50 – Centro – SCS-SP

Campus Centro II: Rua Samuel Klein, 83 – Centro – SCS-SP

Campus Conceição, inclui Colégio Universitário USCS: Rua Conceição, 321 – Santo Antônio – SCS-SP

Campus Manoel Coelho: Rua Manoel Coelho, 600 (6° andar) – Centro – SCS-SP

Campus São Paulo: Rua Treze de Maio, 681 – Bela Vista – São Paulo-SP

Campus Itapetininga: Av. Doutor Ciro Albuquerque, 4.750 – Taboãozinho – Itapetininga-SP