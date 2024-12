Us Agroboy lançam ‘Tantão’ em parceria com Brenno & Matheus e DJ Ari SL

Você já deve ter ouvido esse refrão: “Nóis vai descer, vai descer. Descer lá pra BC no finalzin do ano. Os bombonzin tão bronzeando pra eu chegar e morder”. A música, da dupla Brenno e Matheus em DJ Ari SL, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas e agora ganha mais um capítulo.

Us Agroboy, dupla formada por Jota Lennon e Gabriel Vittor, se unem a Brenno e Matheus e ao DJ Ari SL para lançar “Tantão”. O single chega hoje, dia 20 de dezembro, de surpresa para os fãs e traz uma fusão de sertanejo com batidas eletrônicas, conectando o clima nostálgico dos rodeios com novas sonoridades.

Ouça agora “Tantão”: https://open.spotify.com/track/1LwzcdPtAfxf8lbQOXE0xO?si=1403619c61224761.

Inspirada em uma composição de Jota Lennon, a música carrega o clima nostálgico dos rodeios brasileiros dos anos 2000. Jota, que começou sua trajetória narrando rodeios aos 4 anos, traz toda essa vivência para o lançamento, conectando tradição e modernidade.

“Tantão” já está disponível em todas as plataformas de streaming e promete ser a trilha sonora do verão. O lançamento é mais do que uma música: é um convite para celebrar o fim de ano e para embalar festas, churrascos e o verão de quem vive a energia do sertanejo – do campo à praia.