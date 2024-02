Us Agroboy lançam “Contando Os Gadin”

Começando o ano com o pé direito, a dupla Us Agroboy vem mais uma vez mostrando o potencial do hip-roça em seu novo lançamento. “Contando os Gadin”, revela a história de um presente entre casal que causou mudança na vida do namorado, a música que promete arrancar boas risadas dos fãs chegou as plataformas de áudio nesta quinta-feira (15).

“Contando os Gadin” também ganhou clipe feito com uma ilustração que conta a história da canção. Conhecidos pela mistura que vem movimentando o Brasil, a dupla composta por Gabriel Vittor e Jota Lennon que são os responsáveis pela autoria do single, trouxeram à música a possibilidade de gêneros distintos, dessa vez, o eletrônico ganhou espaço no sertanejo ao lado do hip-hop.

O lançamento faz parte dos novos projetos de uma das duplas mais promissoras de 2024. Com uma agenda de shows espalhadas por todo o Brasil, Us Agroboy vem se fidelizando cada vez mais com o ritmo hip-roça que mistura o sertanejo com o hip-hop mostrando sempre a realidade de quem mora na zona rural.