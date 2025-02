Us Agroboy, Brenno e Matheus e DJ Ari SL lançam clipe do single ‘Tantão’

A dupla Us Agroboy, formada por Jota Lennon e Gabriel Vittor, em parceria com a dupla Brenno e Matheus e o renomado DJ Ari SL, acaba de lançar o clipe do single ‘Tantão’, que já está entre as músicas mais ouvidas do Brasil. A faixa, que está há 4 semana entre as 200 mais tocadas Spotify Brasil e integra a lista das 100 músicas virais do país, é um verdadeiro fenômeno que une o melhor do sertanejo tradicional com batidas eletrônicas modernas, criando uma sonoridade única e contagiante.

Composta por Jota Lennon nos anos 2000, ‘Tantão’ ganhou nova vida ao ser relançada há menos de um mês, em uma parceria que promete agitar o cenário musical. A música já conquistou o público e se tornou um dos grandes hits do momento, consolidando o talento e a criatividade dos artistas envolvidos. A dupla Brenno e Matheus, conhecida pelo sucesso “Descer Pra BC”, e o DJ Ari SL, um dos nomes mais influentes da música eletrônica, trouxeram sua expertise para elevar ainda mais a potência da faixa.

“‘Tantão’ é uma música que carrega muita história e emoção. Ver ela ganhar vida novamente, e ainda com essa receptividade incrível do público, é algo que nos enche de orgulho. A parceria com Brenno e Matheus e o DJ Ari SL foi essencial para dar esse novo tom à música, e o clipe captura perfeitamente a essência do sertanejo que tanto amamos”, conta Jota Lennon.

O clipe de ‘Tantão’ foi gravado durante o Rodeio de Douradina, no Paraná, capturando a energia e a autenticidade da cultura sertaneja. As imagens mostram a atmosfera vibrante do evento, com cavalos e a paixão do público, reforçando a conexão da música com suas raízes.

“A música sertaneja está em constante evolução, e ‘Tantão’ é um exemplo disso. Unimos o que há de melhor no sertanejo tradicional com elementos modernos. Estamos muito felizes com o resultado e com a parceria incrível que rendeu esse hit! A roça venceu mais uma vez”, complementa Gabriel Vittor.