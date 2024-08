URGENTE: Teto de Santuário desaba no Recife e deixa ao menos dois mortos

O teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife, desabou nesta sexta-feira (30). Havia dezenas de pessoas no local no momento do ocorrido, e ao menos duas pessoas morreram, segundo informou o prefeito João Campos (PSB).

Incidente aconteceu durante uma distribuição de cestas básicas no local, por volta das 13h30. O Santuário fica no bairro de Casa Amarela, na zona norte de Recife. Ainda não há detalhes sobre o número total de feridos ou o estado de saúde deles. Até o momento, 17 pessoas foram resgatadas e três vítimas deram entrada no Hospital da Restauração.

Imagens mostram parte da estrutura do teto caído. Recentemente a igreja recebeu placas solares no teto, conforme apurou o UOL.

Às 14h23 a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, informou o acidente. Segundo ela, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas. Além da vice, a governadora Raquel Lyra e o prefeito de Recife, João Campos, também acompanham os trabalhos.