Urgente: falta crítica de sangue dos tipos O+, O- e A

O GSH Banco de Sangue de Santo André emite um grave alerta para a carência crítica de sangue dos tipos O+, O- e A-. Atualmente, os estoques estão entre 50% e 60% abaixo do nível necessário, e, caso a população não atenda rapidamente ao chamado, as chances de impacto aos pacientes são altas, colocando em risco o atendimento de pessoas enfermas que dependem de transfusões em seus tratamentos e, em alguns casos, até mesmo como única esperança de vida. Esta situação exige uma mobilização imediata dos doadores para que a reposição seja feita o quanto antes.

De acordo com a instituição, para um estoque seguro e equilibrado, em um período de 30 dias, o ideal seriam os seguintes números:

sangue O+ à quantidade ideal 1.536 bolsas, há apenas 676, neste momento

sangue A- e O- à quantidade ideal 355 bolsas, há apenas 181, neste momento

O sangue O- é fundamental, especialmente em emergências, quando não há tempo suficiente devido à criticidade do paciente para realizar testes de identificação do seu tipo sanguíneo, podendo ser transfundido em qualquer pessoa que necessite do hemocomponente. Além disso, é a principal recomendação para recém-nascidos de até 4 meses que necessitem de transfusão de sangue, conforme orientação do Ministério da Saúde, tornando sua disponibilidade ainda mais vital.

O tipo A-, por sua vez, é raro, representando apenas cerca de 6% da população. Devido à sua raridade e à restrição de compatibilidade, a doação de A- é extremamente importante para atender necessidades específicas.

“É fundamental que todos se mobilizem para doar, especialmente nesses próximos dias em que os estoques podem se agravar ainda mais, pois as demandas são crescentes e as doações estão muito abaixo do ideal. Mesmo quem não sabe seu tipo sanguíneo pode ajudar, pois faremos o teste durante o processo”, destaca Dr. Leandro Felipe Figueiredo Dalmazzo, vice-presidente médico do Grupo GSH.

O GSH Banco de Sangue de Santo André atende a mais de 26 hospitais públicos e privados da região, dentre eles estão hospitais de grande porte, centros de trauma, centros oncológicos, maternidades e oncopediátricos, prestando atendimento médico e técnico especializado e fornecendo hemocomponentes aos pacientes que estão internados e precisam de transfusão para se recuperarem.

Segundo informa a instituição vem ocorrendo um aumento significativo na demanda de transfusões, especialmente para cirurgias, que têm consumido uma quantidade considerável de sangue. “Estamos enfrentando um número elevado de pacientes graves que precisam de sangue para procedimentos complexos, como cirurgias cardíacas e remoção de tumores. Portanto, a manutenção de um estoque seguro é crucial”, afirma Dr. Leandro.

O médico explica que, para uma cirurgia cardíaca, como a troca de válvula, é essencial que o banco de sangue reserve pelo menos 4 bolsas de concentrado de hemácias exclusivamente para esse paciente. “Embora a quantidade exata de sangue utilizada possa variar, é possível que o paciente precise de até 6 bolsas durante o período pré e pós-operatório”, enfatiza.

Nesse contexto, manter um estoque adequado de todos os tipos sanguíneos é essencial para evitar a sobrecarga de um tipo específico, o que frequentemente ocorre com os grupos RH negativos e O positivo. Por isso, mesmo que o banco de sangue destaque a necessidade urgente dos tipos especificados, a instituição enfatiza que todos os tipos sanguíneos são igualmente importantes e bem-vindos.

Pedimos à população que compareça ao GSH Banco de Sangue de Santo André com urgência, o quanto antes, para contribuir com essa causa essencial. A unidade atende de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.