Urbia realiza circuito ambiental no Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima 

O Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima convida todos os visitantes para uma imersão na natureza nos dias 16 e 17 de novembro, às 15h. A equipe educativa da Urbia, administradora do espaço, preparou o Circuito Ambiental: Conhecendo as Árvores, uma caminhada guiada gratuita, com foco na observação e conhecimento das árvores que embelezam as paisagens do Parque e são fundamentais para um ecossistema tão urbanizado como o da cidade de São Paulo.

Para tornar a experiência ainda mais didática, os participantes receberão um material impresso com informações sobre as espécies de árvores que fazem parte da flora local, e serão guiados em dinâmicas interativas de identificação de cada tipo. A vegetação do Parque é composta por um bosque heterogêneo, com áreas ajardinadas e horta. Entre os destaques que os participantes poderão encontrar pelo caminho, estão: o abacateiro, alfeneiro, aroeira-mansa e bambu-imperial. Além das 73 espécies vasculares, das quais estão ameaçadas de extinção: pau-brasil e pinheiro-do-paraná.

Durante a caminhada, que incentiva a conexão com a natureza e engaja a comunidade em relação aos cuidados com o meio ambiente, também teremos informações compartilhadas pelo time educativo da Urbia, que relembrará aos visitantes sobre como esses oásis em meio à cidade são importantes para a conservação ambiental e para o bem-estar da população.

Circuito Ambiental: Conhecendo as Árvores no Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima

Data: 16 e 17 de novembro

Horário: 15h

Ponto de encontro: Administração do Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima

Endereço: Rua Soldado Antônio Bento de Abreu, 233 – Parque Novo Mundo, São Paulo – SP

Público: livre

Atividade gratuita