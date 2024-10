Urbia realiza Caminhadinha Noturna e celebra o Dia das Crianças de forma mágica em meio à natureza

A Urbia, gestora do Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, tem o prazer de anunciar a 2ª edição da Caminhadinha Noturna, uma atração imperdível para as famílias e que, desta vez, fará uma homenagem ao Dia das Crianças. Inspirada na popular Caminhada Noturna, realizada mensalmente pela concessionária no Parque Estadual da Cantareira, esta versão é voltada especialmente para o público infantil e promete uma noite repleta de aventuras e histórias mágicas, imersas na beleza natural do Parque. O evento acontecerá no dia 26 de outubro, a partir das 18h.

Durante a atividade, os pequenos participantes e seus familiares embarcarão em uma jornada encantadora guiada pela Fada da Floresta. Ao longo do passeio, haverá a oportunidade de explorar locais icônicos do parque, como o lago das capivaras, os pinheiros do brejo, o bambuzal, o Trópico de Capricórnio e o Museu Florestal. Além disso, os guias contarão histórias e lendas sobre o Saci e o Curupira, figuras emblemáticas do folclore brasileiro, criando uma experiência rica em cultura e diversão.

Para maior comodidade e segurança de todos, não será permitida a realização de caminhos alternativos ao roteiro definido pela equipe. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Urbiapass e custam R$79,90 o Combo Familiar, que inclui dois adultos e uma criança e R$100,00 o Combo Familiar, que inclui dois adultos e duas crianças. Vale ressaltar que as crianças participantes precisam estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos.

Caminhadinha Noturna no Parque Horto Florestal

Data: 26 de outubro

Horário: 18h

Ponto de encontro: Centro de Visitantes do Parque Horto Florestal

Endereço: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal, São Paulo – SP, 02377-000

Faixa etária recomendada: crianças de 5 a 13 anos acompanhadas de um responsável

Link de ingressos: Urbiapass