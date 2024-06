Urbia realiza a terceira edição do ‘Arraiá do Horto’, no Parque Horto Florestal

No embalo da festa mais aguardada do meio do ano, a Urbia, gestora do Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, realiza a 3ª edição do ‘Arraiá do Horto’, nos dias 22 e 23 de junho, das 10h às 19h. O evento gratuito, que já faz parte da agenda de São João da cidade, principalmente na Zona Norte, promete recriar o cenário da festa junina, com comidas típicas e brincadeiras para os visitantes de diferentes idades. A expectativa é receber em torno de 30 mil pessoas nos dois dias.

Nessa edição, os participantes poderão deliciar-se com autêntica gastronomia. Serão dispostas barraquinhas na Alameda Gastronômica, com quitutes típicos como: as famosas maçãs do amor, canjica, pamonha, milho, e muito mais.

E a música não poderia ficar de fora. O ‘Arraia do Horto’ receberá um DJ exclusivo para embalar os convidados no ritmo festivo de São João.

Vale ressaltar que o ‘Arraiá do Horto’ é realizado pela Urbia e promovido em parceria com a Powermove e Team Eventos. O evento acontece na Alameda Gastronômica, próximo ao campo de futebol do Parque.

Transporte público

Quem optar pelo transporte público poderá acessar uma das linhas de ônibus que partem do Terminal Santana e Tucuruvi, as alternativas são: 2020/10 Metrô Tucuruvi – Horto Florestal (ponto final); 1018/10 Metrô Santana – Vila Rosa; e 1775/10 Metrô Santana – Vila Albertina.

Serviço:

Arraiá do Horto

Data: sábado (22) e domingo (23), das 10h às 19h

Local: Alamede Gastronômica, próximo ao campo de futebol do Parque

Contempla: 10 barracas com comida típica e brincadeiras juninas e atrações musicais

Onde comprar: entrada gratuita