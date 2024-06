Urbia promove Quintal de Férias no Parque Ibirapuera

Julho é um dos meses mais aguardados pelo público infantil, por ser época de férias escolares e de descanso para os pequenos. Mas, além de relaxar, as famílias buscam por opções de lazer e diversão para entreter as crianças, principalmente, se passarão esse período na cidade de São Paulo. Unindo entretenimento e educação, a Urbia acaba de anunciar a realização do Quintal de Férias no Parque Ibirapuera, com uma semana repleta de atividades que promovem contato com o meio ambiente, música e astronomia.

O parque, considerado o melhor quintal da capital paulista, preparou um cronograma composto por atividades com as equipes de Educação Ambiental e Sustentabilidade, da Escola de Música e do Planetário Ibirapuera. A programação será realizada entre os dias 15 e 19 de julho, para crianças de 6 a 9 anos, com duas opções de horário, das 9h às 12h ou das 14h às 17h. O ponto de encontro para que os responsáveis deixem e busquem as crianças será na Escola de Música, localizada no Auditório Ibirapuera, próximo ao Portão 2.

Na segunda (15) e na sexta-feira (19), a equipe de Educação Ambiental e Sustentabilidade da Urbia será responsável pelas oficinas. Durante o passeio, que contará com momento para piquenique, os pequenos poderão explorar as espécies nativas que compõem o Ibirapuera, se aprofundar em detalhes sobre a saúde do solo e sobre as árvores, descobrir como são feitos os plantios, além de adquirir conhecimento sobre a fauna e o ecossistema do espaço, como por exemplo, a habitação das aves.

Na terça-feira (16), o comando fica com a equipe do Planetário Ibirapuera. A turma será conduzida para dentro da cúpula, onde passarão por um processo de imersão no espaço e assistirão a sessão especial ao vivo do Nosso Teto Estrelado. No decorrer da apresentação, ministrada pela astrofísica, Mirian Castejon, as crianças desbravarão as constelações, o céu que observamos e as constelações do zodíaco. Após isso, o grupo irá para o saguão do Planetário, momento em que compreenderão a história e a extinção dos dinossauros, além de terem contato com meteoritos.

Para fechar a agenda da semana, na quarta (17) e quinta-feira (18), a Escola de Música do Parque Ibirapuera receberá a criançada em oficinas especiais, nas quais elas participarão de brincadeiras com os instrumentos musicais da instituição, em busca de aprender sobre as propriedades do som, como volume e timbre, e o som singular de cada equipamento.

A alimentação está incluída no valor do ingresso e serão respeitadas limitações médicas, em caso de alergia ou intolerância. Vale ressaltar que, para garantir total segurança dos participantes, o time de segurança do parque fará o monitoramento durante todas as atividades e deslocamentos. Além disso, todas as crianças serão identificadas por uma pulseira, com informações pessoais e dos responsáveis. O controle também é feito a todo tempo pelos monitores das atividades.

As inscrições podem ser realizadas on-line pelo Urbiapass, no valor de R$ 400, com possibilidade de parcelamento em 4 vezes sem juros. Pais ou responsáveis, que adquirirem o pacote para irmãos, recebem 10% de desconto. Em caso de dúvidas, basta acionar o Fale Conosco da Urbia pelo número de telefone (11) 3889-6100.

Quintal de Férias no Parque Ibirapuera

Data: 15 a 19 de julho de 2024

Horário: das 9h às 12h ou das 14h às 17h

Ponto de encontro: Escola de Música, no Auditório Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Portão 3 – Ibirapuera, São Paulo – SP, CEP: 04094-050

Valor: R$ 400

Inscrições: Urbiapass