Urbia promove Programa de Educação Ambiental com atividades gratuitas em seis parques de São Paulo

A Semana do Meio Ambiente carrega consigo um movimento coletivo em prol da preservação dos recursos naturais e da conservação do ecossistema. Celebrado entre 31 de maio e 5 de junho de 2024, o período engaja reflexões relevantes sobre o cuidado com a natureza e sobre o futuro da população. Em busca de reforçar a importância do envolvimento da sociedade em ações que protegem o planeta Terra, a Urbia desenvolveu seu próprio Programa de Educação Ambiental. Durante todo o ano, a iniciativa oferece atividades gratuitas aos frequentadores dos Parques Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado.

Considerado um dos maiores parques urbanos de São Paulo, o Ibirapuera é o ambiente ideal para que todos os públicos possam se conectar com a natureza e se aprofundar em ações que detêm a importância da sustentabilidade, conservação do meio ambiente, inclusão, cidadania, pertencimento e diversidade. Desde o início do Programa, em abril de 2023, até março de 2024, 3.126 pessoas participaram diretamente das 34 atividades desenvolvidas no espaço, como Circuitos Temáticos Ambientais, Passarinhada, Estação Biodiversidade, além de visitas guiadas à Central de Reciclagem.

Além destes, 26.187 usuários foram acolhidos no Centro de Visitantes do Ibirapuera, com atendimento presencial de um guia turístico. Este espaço é equipado com infográficos que contemplam informações ambientais, fotografias de fauna e flora do Parque, documentos históricos e maquete.

Nos Parques Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado, a Urbia também oferece as mesmas oportunidades de participação em atividades gratuitas voltadas à educação ambiental e cultural. No mesmo período, os cinco parques paulistanos receberam 8.468 visitantes nas 95 ações oferecidas.

Há também atividades educativas no Planetário Ibirapuera, para disseminar informações sobre o mundo da ciência, e o Ibiratour, ambos totalizando aproximadamente 26.346 pessoas atendidas, no período de abril de 2023 a março de 2024.

“Nosso Programa de Educação Ambiental vem recebendo visitantes engajados em debates que acrescentam, de forma positiva, assuntos como sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Esse alinhamento de temas atuais transforma os parques em uma verdadeira plataforma educacional e de fomento a essas discussões, principalmente, por serem locais que unem lazer, educação e práticas ambientais”, afirma Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia.

Entre os planos futuros, a empresa tem como meta a ampliação e diversificação do programa, com projetos como: seminários, palestras, exposições científicas, revitalização de jardins, ampliação dos circuitos temáticos ambientais, além do fortalecimento de capacitação do público interno para as questões ambientais e consumo responsável.

Vale destacar que o Programa de Educação Ambiental da Urbia está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), Associação Internacional das Cidades Educadoras e às Diretrizes Educacionais Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular.