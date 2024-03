Urbia oferece atividades gratuitas nas celebrações do Dia Internacional das Florestas e Dia Mundial da Água

A Urbia, empresa que administra os Parques Ibirapuera, Eucaliptos, Alberto Löfgren – Horto Florestal, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jardim Felicidade e Lajeado, preparou uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia Internacional das Florestas e o Dia Mundial da Água, respectivamente comemorados nos dias 21 e 22 de março. A agenda é voltada para os moradores dos arredores dos parques e visitantes que queiram participar de uma reflexão sobre a importância e necessidade de preservação das florestas e de conservação da biodiversidade, assim como a relação de todos com a água, que passa por um cenário de emergência climática, exigindo muita atenção. No Brasil, em 2024, o tema dessa data é ‘A Água nos Une, o Clima nos Move’, a partir da diretriz da Organização das Nações Unidas (ONU), que definiu o tema mundial ‘Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no Mundo’.

Confira a programação nos Parques:

PARQUE IBIRAPUERA – ZONA SUL

Estação Biodiversidade Mundo Azul

No sábado (23) e domingo (24), às 14h e 16h, acontece a Estação Biodiversidade Mundo Azul. Crianças, jovens e adultos poderão participar gratuitamente das atividades e conhecerem mais sobre os estados físicos da água e sua importância para a existência da vida. Tudo isso a partir de experimentos que o público também poderá reproduzir em casa. Estas experiências farão com que os participantes conheçam diversos fenômenos, conectando-se ainda mais com a natureza e aprendendo sobre os processos do nosso planeta. A equipe educativa da Urbia contará com os aspirantes a cientistas que integrarem a Estação. A ação será realizada no Parquinho (próximo às quadras de basquete) e, se chover, na Serraria (próximo ao Portão 7).

PARQUE DOS EUCALIPTOS – ZONA SUL

Trilha Educativa ‘Descobrindo a Natureza’ – Dia Internacional das Florestas

No sábado (23), às 13h, em celebração ao Dia Internacional das Florestas, será realizada a trilha educativa ‘Descobrindo a Natureza’, com monitores educativos da Urbia. O objetivo é estimular o interesse genuíno dos participantes pela natureza e proporcionar conhecimentos sobre a fauna e flora local, incluindo a identificação de árvores nativas e exóticas e a compreensão dos diferentes tipos de vegetação presentes no Parque. O ponto de encontro é o Playground e o público de todas as idades poderá participar gratuitamente.

Rodada da Consciência Hídrica – Dia Mundial da Água

No sábado, dia 30, às 14h, dentro da programação em celebração ao Dia Mundial da Água, será realizada a Rodada da Consciência Hídrica. O público infantil e pessoas de todas as idades poderão participar gratuitamente de uma atividade dinâmica e envolvente, com o objetivo de sensibilizar os participantes sobre a importância da água. Uma roda de conversa será formada e serão feitas perguntas que buscam entender o conhecimento e percepção das crianças sobre a água e sua relevância. Com essa contextualização, serão destacados a importância da preservação das nascentes e rios e o incentivo à reflexão sobre como podemos cuidar desse recurso vital. O ponto de encontro é o Playground.

PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN – HORTO FLORESTAL – ZONA NORTE

Tour guiado – História e curiosidades sobre os lagos, bicas, vida aquática e semiaquática do Horto Florestal e Cantareira – Dia Mundial da Água

No sábado (23), às 10h, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal realizará um tour guiado gratuito em celebração ao Dia Mundial da Água. Durante a atividade, os participantes conhecerão mais profundamente sobre as principais histórias e curiosidades dos lagos, bicas, vida aquática e semiaquática do Horto e das áreas de visitação Pedra Grande e Engordador, localizadas no Parque Estadual da Cantareira. A concentração será às 9h30, no Centro de Visitantes, e a caminhada será realizada apenas dentro do Horto. Com vagas limitadas, os participantes receberão um folder informativo, uma garrafa d’água e um brinde.

PARQUE TENENTE BRIGADEIRO FARIA LIMA – ZONA NORTE

Plantio ‘Floresta Viva: Plantando o Futuro’ – Dia Internacional das Florestas

Em celebração ao Dia Internacional das Florestas, na quinta-feira (21) e no domingo (24), às 10h, será realizado um plantio por crianças guiadas pelos monitores educativos da Urbia. O público de todas as idades poderá integrar a ação, denominada ‘Floresta Viva: Plantando o Futuro’. Mudas de árvores nativas serão plantadas pelos participantes com o objetivo de fortalecer a conexão com a natureza e desenvolver habilidades enquanto guardiões das florestas. Uma experiência prática e transformadora para celebrar e proteger o ecossistema. O ponto de encontro é o Parquinho de areia do Campo Society.

Trilha guiada ‘A Nascente do Parque: descobrir, conhecer e conservar’ – Dia Mundial da Água

Na sexta-feira (22) e no sábado (23), às 10h, as crianças e o público em geral poderão participar da trilha guiada ‘A Nascente do Parque: descobrir, conhecer e conversar’, que integra as comemorações do Dia Mundial da Água. Os monitores da Urbia serão conduzidos para investigarem uma nascente de água que aflora no parque e que contribui como afluente do Rio Tietê. Durante a atividade, que é gratuita, será ressaltada a sua importância como fonte de água doce e para os seres vivos. As atividades práticas abordarão o ciclo da água e a preservação dos recursos hídricos. O ponto de encontro é o Parquinho de areia do campo society.

PARQUE JARDIM FELICIDADE – ZONA NORTE

Trilha Guiada – Dia Internacional das Florestas

Na quinta-feira (21), data em que se comemora o Dia Internacional das Florestas, às 14h, será realizada uma trilha guiada. A equipe educativa da Urbia abordará um importante recorte da história e do movimento coletivo entre os moradores da região para a criação do Parque Jardim Felicidade. A caminhada contemplativa, para observação e identificação da fauna e flora, destacará características das principais espécies arbóreas ameaçadas de extinção. Ao final da atividade, os participantes poderão compartilhar informações sobre a importância da manutenção de áreas verdes em centros urbanos. Para a trilha é indicado o uso de roupas confortáveis, tênis ou sapatos fechados. O protetor solar, o repelente e a garrafinha de água são itens indispensáveis. O ponto de encontro será no Parquinho, próximo ao Portão 3.

Trilha Guiada – Dia Mundial da Água

Na sexta-feira (22), às 14h, a trilha guiada gratuita integrará as comemorações do Dia Mundial da Água. O público em geral poderá participar da caminhada contemplativa e saber mais sobre as principais características das espécies aquáticas presentes no lago do Parque Jardim Felicidade e as interações entre elas (quelônios, ictiofauna, avifauna e insecta). Além disso, um bate-papo sobre a importância da conservação da água para manutenção da vida em todas as suas formas acontecerá durante a atividade. A trilha deve ser realizada com o uso de roupas confortáveis, tênis ou sapatos fechados. O protetor solar, o repelente e a garrafinha de água são itens indispensáveis. O ponto de encontro será próximo às quadras, no Portão 2.

PARQUE LAJEADO – ZONA LESTE

Roda de Conversa – Dia Mundial da Água

Na sexta-feira (22), das 9h às 10h, será realizada uma Roda de Conversa sobre a importância da água em diversos momentos do cotidiano. O público de todas as idades poderá participar e saber mais sobre os impactos do consumo consciente ao longo dos anos e os benefícios para o Planeta. O ponto de encontro é a Área Multiuso.