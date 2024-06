Urbia lança serviço de aluguel de bicicletas infantis e moderniza locação de modais com autoatendimento no Parque Ibirapuera 

Um passeio de bicicleta em meio à natureza é um convite ao bem-estar e ao lazer. E essa é uma das atividades mais amadas pelos visitantes do Parque Ibirapuera, conhecido por ser referência quando o assunto é a descompressão da rotina intensa da cidade. Por isso, a Urbia, gestora do parque, vem investindo em diversas melhorias para que os ciclistas e as famílias possam aproveitar ao máximo essa experiência no local. E não é preciso ter uma bicicleta própria. Quem chega ao parque conta com um serviço de aluguel com diversas opções de bikes que garantem o passeio ao ar livre: o “Ibirabike”. Uma das novidades é que a partir de agora o parque também conta um serviço especializado no público infantil.

O “Ibirabike Kids” chega para oferecer opções de bicicletas para todos os pequenos ciclistas. O novo atrativo garante que as crianças utilizam o equipamento de acordo com altura e tamanho ideal para sua idade. Inclusive, quem está dando os primeiros passos também tem vez. Está disponível o modelo bike de equilíbrio, de aro 12, sem pedal, para quem está aprendendo a andar de bicicleta. Esse modelo faz com que as crianças aprendam a se equilibrar adequadamente, sendo uma opção para quem ainda não utiliza bicicletas com rodinhas. Até mesmo os bebês podem utilizar o Ibirabike Kids. Pais com crianças de colo têm à disposição, além da locação de bicicletas, a opção de alugar um carrinho baby para passear pelo parque com mais conforto.

Os novos modais poderão ser retirados na estação do Ibirabike Kids, localizada próxima ao Portão 6 do Parque Ibirapuera, após a locação pelo aplicativo do Ibirabike.

Para tornar a experiência do visitante mais completa e moderna, o Ibirabike passa a oferecer o autoatendimento aos clientes. Totens digitais chegaram para facilitar e agilizar ainda mais o processo de locação. Com a implantação de 12 equipamentos, os visitantes poderão alugar bicicletas, triciclos e carrinhos nas estações localizadas nos portões 4, 6, 9 e 10. O atendimento é simples: o visitante inicia o aluguel fazendo um cadastro, incluindo nome e endereço completo, CPF e e-mail. Depois irá selecionar a opção de modal desejada e o usuário concluirá a locação efetivando o pagamento por meio do cartão de débito, crédito ou via Pix. É preciso portar documento oficial de identificação no ato do aluguel. Em todas as estações há funcionários da Urbia capacitados para atender os frequentadores que tiverem dúvidas durante o manuseio.

“A Urbia investe em soluções e serviços de qualidade, com o objetivo de oferecer a melhor experiência aos visitantes do Parque Ibirapuera. A implantação dos totens e o lançamento do Ibirabike Kids integram as ações da empresa, que busca proporcionar entretenimento e incentivar a construção de memórias junto à família, tendo como base um atendimento altamente qualificado”, finaliza Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia.