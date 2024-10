Urbia lança curso inédito que conecta pessoas com a avifauna do Parque Ibirapuera

Uma curiosidade que nem todos sabem é que o Brasil conta com mais de 1.800 espécies de aves, posicionando-se entre os três países com a maior variedade avifaunística do mundo. E quem mora em São Paulo, ou está apenas passando uns dias pela cidade, tem o privilégio de contemplar a extensa biodiversidade que habita o Parque Ibirapuera, lar de cerca de 200 espécies diferentes de pássaros, incluindo sabiás, joões-de-barro, pica-paus, canários-da-terra, pintassilgos, papagaios, maracanãs e periquitos. Agora, para quem busca conhecer e valorizar parte dessa riqueza natural, que habita e migra pelo coração verde da capital paulista e outros biomas brasileiros, a Urbia, gestora do Parque, acaba de anunciar o lançamento de seu primeiro Curso de Introdução à Observação de Aves.

O curso contempla carga horária de 10 horas, as aulas oferecerão conhecimentos teóricos e práticos sobre a observação de aves, origem e evolução das aves, identificação de espécies, características comportamentais, quando e onde passarinhar, ecologia e conservação. O curso será ministrado pelo parceiro e professor Pedro Cristales, biólogo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em Ciências pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo que possui profundo conhecimento sobre a avifauna do Parque Ibirapuera, São Paulo e do Brasil Os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas essenciais para a observação efetiva de aves e como aplicar esse conhecimento em contextos profissionais sejam eles educacionais e ambientais ou lazer.

Haverá duas aulas teóricas e uma prática. O primeiro módulo apresentará aos participantes os conceitos sobre a origem e evolução das aves, suas características, principais grupos e a importância quanto às atividades de observação dos pássaros. O segundo ensina sobre comportamento, vocalização, onde e quando passarinhar, dicas de boas práticas e equipamentos para a observação. Para finalizar, as alunas e os alunos vão à campo e aplicam os conhecimentos adquiridos em situações reais de observação.

As aulas acontecerão aos sábados nos dias 23 e 30 de novembro, das 9h às 12h15, no Centro de Visitantes, e no dia 7 de dezembro, das 7h30 às 11h45, também no Parque. Com vagas limitadas, as inscrições estão abertas pelo Urbiapass e são destinadas a maiores de 18 anos, incluindo biólogos, ambientalistas, técnicos, graduandos da área de Ciências e professores do Ensino Fundamental e Médio. O investimento é de R$ 150,00 e os participantes que completarem os o curso receberão um Certificado de Participação e Conclusão, atestando suas novas habilidades.

Curso de Introdução à Observação de Aves no Parque Ibirapuera

Datas e horários: 23 e 30 de novembro, das 9h às 12h15, e 7 de dezembro, das 7h30 às 11h45

Ponto de encontro: Centro de Visitantes

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Faixa etária: maiores de 18 anos

Valor: R$ 150

Link de inscrições: Urbiapass