Urbia implanta trocadores infantis em banheiros do Parque Ibirapuera

A Urbia, empresa que administra o Parque Ibirapuera, iniciou a implantação de trocadores de fraldas de crianças em quatro conjuntos de sanitários que passarão por obras de requalificação neste ano. O objetivo é oferecer mais conforto para as famílias que visitam o local.

O Banheiro 8, localizado próximo ao MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo), já está pronto e totalmente liberado para o uso. No momento, as obras do banheiro 4, que fica nas imediações do Portão 4, seguem em ritmo acelerado, com mais de 60% das intervenções concluídas.

Na sequência, os banheiros 5 e 6 também serão requalificados. O objetivo é oferecer mais comodidade e bem-estar aos frequentadores do Parque, com o aumento da capacidade de atendimento ao público nesses espaços e melhorias na acessibilidade. O prazo previsto para o término das obras é o primeiro semestre de 2024.

Os sanitários também passam por modernização com novo layout e, dentre as melhorias, estão as trocas de revestimentos, pias, vasos sanitários, divisórias e portas. Os sistemas para esgoto, água e elétrico recebem novas instalações. Os espaços ganham pintura na parte interna e na fachada. Além disso, há sanitário exclusivo para o uso de cadeirantes. Na área externa, os locais recebem piso drenante, nova calçada no acesso ao sanitário 4 e a construção de nova rampa.

Os espaços são desativados para o público apenas quando cada unidade completa 30 dias de obras iniciadas. O prazo total de intervenções em cada unidade é de 60 dias. Para atender o público neste período foram instalados banheiros provisórios próximos às unidades que estão em obra.