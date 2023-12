Urbia fecha 2023 com 12ª edição da Caminhada Noturna no Parque Estadual da Cantareira

O último mês do ano chegou e para concluir com chave de ouro, a Urbia, administradora do Parque Estadual da Cantareira, realizará a última edição da Caminhada Noturna de 2023. A atividade é considerada uma das favoritas dos visitantes do espaço, que além de terem contato profundo com a Mata Atlântica, podem desfrutar de uma vista panorâmica da cidade de São Paulo, diretamente de um mirante natural com cerca de 1.010 metros de altitude. Com data marcada para o dia 16 de dezembro, das 19h às 23h, o passeio será realizado pela trilha interativa da Pedra Grande.

O trajeto tem grau de dificuldade médio e totaliza 7km de distância, considerando ida e volta. Durante o percurso, que é mediado por educadores ambientais da Urbia, os participantes conhecerão as principais curiosidades sobre a fauna e flora do local, além de singularidades importantes da Mata Atlântica. Em busca de proporcionar mais comodidade aos visitantes, o café da Pedra Grande estará em funcionamento no momento do passeio, comercializando snacks e bebidas.

O ponto de encontro inicial do grupo é no Centro de Visitantes do Horto Florestal, localizado ao lado do campo de futebol do Parque. Vale ressaltar que, por questões de segurança, é proibida a realização de caminhos alternativos ao roteiro definido pela Urbia. Além disso, menores de 18 anos podem participar somente com o acompanhamento de seus responsáveis.

Para garantir mais conforto a todos os participantes, é obrigatória a utilização de calçados fechados (como tênis ou botas de caminhada), calça, agasalho, garrafa de água e lanterna de mão. Em caso de mau tempo ou outras adversidades, a política de cancelamento da Urbia permite que os participantes remarquem ou cancelem o ingresso até 24h antes da data do evento.

Com vagas limitadas, as inscrições para a atividade podem ser realizadas pelo Urbia Pass, por R$60 (meia-entrada, mediante comprovação) e R$ 120,00 (inteira). Quem optar por ir de carro poderá estacionar no local e a entrada para o estacionamento se dá pela Avenida José Rocha Viana, 62.

Transporte público, táxi ou carros de aplicativo

Quem optar pelo transporte público poderá acessar uma das linhas de ônibus que partem do Terminal Santana e Tucuruvi, as alternativas são: 2020/10 Metrô Tucuruvi – Horto Florestal (ponto final); 1018/10 Metrô Santana – Vila Rosa; e 1775/10 Metrô Santana – Vila Albertina. Já quem for de táxi ou carros de aplicativo, o endereço é Rua do Horto, 931.

12ª edição da Caminhada Noturna no Parque Estadual da Cantareira:

Local: Ponto de encontro no Centro de Visitantes, localizado no Parque Horto Florestal

Data: 16 de dezembro

Horário: 19h às 23h

Valores: R$60 meia-entrada e R$120 inteira

Ingressos: Urbia Pass