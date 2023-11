Urbia estreia maior árvore de Natal da cidade de São Paulo no Parque Ibirapuera

No dia 2 de dezembro, às 19h30, estreia o tradicional Natal no Parque Ibirapuera, realizado pela Urbia, responsável pela gestão do espaço, com patrocínio do Nubank e Kibon, além de apoio da 3Corações. O evento contará com a maior árvore da cidade de São Paulo, com 57 metros de altura, e terá como tema ‘Sonho de Uma Noite de Natal’, convidando a todos para momentos de felicidade, alegria e a uma importante reflexão: um futuro melhor e mais sustentável.

A maior árvore de Natal de São Paulo, que este ano está dois metros maior que a de 2022, terá diversos efeitos de iluminação roxa a cada meia hora. O espetáculo de luzes e cores poderá ser conferido diariamente e será a grande atração do Natal do Parque Ibirapuera.

“A cada ano o Parque Ibirapuera traz um Natal diferente e mais mágico para os visitantes que prestigiam o espaço o ano inteiro. Queremos celebrar juntos essa data tão especial para todos, trazendo a ‘Noite de Natal’ com a representatividade de uma época de reviver sonhos, em um espaço localizado no coração de São Paulo. Cada visitante poderá viver um sonho aqui e nosso desejo é que seja de um futuro melhor e mais sustentável para todos”, afirma Samuel Lloyd, diretor Comercial da Urbia.

O clima de magia tomará conta do Parque Ibirapuera até o dia 7 de janeiro de 2024, das 19h30 às 22h. Os visitantes poderão curtir diariamente diversas atrações gratuitamente no Parque com toda a família. Confira a programação:

Shows diários no Lago do Ibirapuera

O público poderá se encantar todos os dias com um espetáculo de animação projetada no écran da fonte do Lago do Parque. As imagens trarão o conceito de um Natal diferente, inspirado nos sonhos e desejos que temos nessa época do ano. Animações e mensagens de Natal transmitidas por meio de uma trilha sonora original, inspirada nas tradicionais canções natalinas, que acompanham a coreografia das águas, criarão momentos de grande emoção para toda a família. A nova estrutura de iluminação presente na fonte será acompanhada de recursos de light design com equipamentos dispostos em plataformas lúdicas flutuantes. As plataformas serão a representação dos encantos da natureza.

Casa do Papai Noel:

O grande anfitrião do Natal, o Papai Noel, terá sua casa em local estratégico e mágico, em meio ao Bosque Encantado. O bom velhinho receberá os visitantes do Natal na Casa do Papai Noel para fotos gratuitas todos os sábados e domingos até o encerramento do evento, em janeiro de 2024. Elfos divertidos animarão a casa mais feliz do Natal e criarão brincadeiras com as crianças que forem visitá-los.

Bosque encantado:

O bosque ao redor do Lago do Parque Ibirapuera receberá uma iluminação especial e será transformado em uma floresta encantada. A mudança de cor das luzes especiais do bosque proporcionará uma experiência única para os visitantes.

Mercado de Natal:

Os visitantes do Natal do Parque Ibirapuera terão um espaço reservado para compras de presentes e lembrancinhas com tema ‘Natal com arte’. A iniciativa conta com a parceria da Mixtura Criativa.

O Quebra-Nozes no Auditório Ibirapuera:

O Auditório Ibirapuera receberá a Companhia Cisne Negro para uma série de apresentações do espetáculo clássico ‘O Quebra-Nozes´, de Tchaikovski, obra tradicional de Natal. Em uma edição especial, será apresentado no Auditório pela primeira vez, trazendo à vida a história mágica de Clara, uma menina que, na noite de Natal, é presenteada com um boneco quebra-nozes que a leva a um universo onde brinquedos ganham vida, dançam e lutam, transportando-a para os Reinos das Neves e dos Doces. Com um total de 10 sessões no Auditório Ibirapuera, de 12 a 19 de dezembro, segunda a sexta-feira, às 20h, sábado, às 16h, e 20h e domingo, às 15h e 19h, os valores dos ingressos podem ser consultados e adquiridos exclusivamente no Sympla.

Natal do Parque Ibirapuera conta com ações especiais de marcas patrocinadoras

O quarto Natal realizado pela Urbia no Parque Ibirapuera, gestora do espaço, conta com ações de marcas patrocinadoras. O Nubank tem o patrocínio master e da árvore de Natal, ao lado da Urbia, e uma oportunidade de foto em frente a árvore.

A Kibon é outra marca patrocinadora que veio para o Natal com o Show do Lago, além da Casa do Papai Noel, aos finais de semana. A marca também é responsável por 20 carrinhos que farão a venda de sorvetes para deixar as noites quentes ainda mais refrescantes e felizes.

“Em Kibon acreditamos na felicidade, por isso escolhemos o Natal para celebrar junto às pessoas a magia de tomar um sorvete. Estar nesta parceria com o Parque Ibirapuera marca este grande momento de celebração”, afirma Camila Conti, Head de Marketing de Sorvetes Unilever.

E a 3Corações é apoiadora do Natal do Ibirapuera e montou num local estratégico, em meio ao Bosque Encantado, um charmoso café que vai oferecer delícias para o Natal, além de várias oportunidades para fotos divertidas.

“Termos grandes marcas para a realização do Natal do Ibirapuera, com a tradicional árvore de Natal da cidade de São Paulo, que é um marco natalino, sem dúvidas é um ganho para os visitantes. O espetáculo é de todos e essa união e parceria faz tudo isso acontecer grandiosamente oferecendo essa experiência maravilhosa”, destaca Lloyd.

Mais parcerias

Pensando na mobilidade dos visitantes do Natal mais tradicional da cidade de São Paulo, a Urbia em parceria com a Prefeitura de São Paulo, SPTuris e SPTransporte, contará com ônibus iluminados que complementarão a decoração de Natal do Parque e trarão os visitantes de todas as regiões da cidade que desembarcam na Avenida Pedro Álvares Cabral e pintam de luzes coloridas as margens do lago do Ibirapuera.