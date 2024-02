Urbia divulga agenda carnavalesca para os Parques que administra em diversas regiões de SP

Fevereiro é conhecido como o mês da folia, pois o Carnaval chega e traz o feriadão que pode ser curtido por todos aqueles que gostam de entrar nos festejos e por aqueles que preferem lugares mais tranquilos e próximos à natureza. Crianças, jovens e adultos têm espaço na agenda programada pela Urbia, empresa que administra os Parques Ibirapuera e dos Eucaliptos, na Zona Sul; Horto Florestal, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jardim Felicidade e Jacintho Alberto, na Zona Norte, e o Lajeado, na Zona Leste. Durante todo o período de Carnaval, os Parques permanecerão com o horário de funcionamento normal. As diversas opções de lazer podem ser conferidas na agenda abaixo:

Parque Ibirapuera – Zona Sul

Estação Biodiversidade de Carnaval: Bailinho no Ibira

De sexta (9) a terça-feira (13), sempre com início às 10h, os visitantes do Parque Ibirapuera poderão curtir o Carnaval conectados com a natureza e aprendendo mais sobre biodiversidade. Pessoas de todas as idades estão convidadas a participar, gratuitamente, da edição especial da Estação Biodiversidade ‘Bailinho no Ibira’, na área do Parquinho, próximo às quadras de basquete, e, caso chova, a programação é transferida para a Serraria, localizada próximo ao Portão 7.

A equipe educativa da Urbia estará pronta para receber os foliões para conhecerem mais sobre a biodiversidade a partir da diversidade de folhas do parque, como suas cores, texturas, tamanhos e desenvolverem trabalhos manuais carnavalescos como lantejoulas e confetes biodegradáveis e máscaras ecológicas para serem utilizadas nos dias de folia e tudo sem plástico.

Parque dos Eucaliptos – Zona Sul

Oficina de Instrumentos musicais

Sexta-feira (9), às 13h, no playground do Parque dos Eucaliptos, acontece a oficina de Instrumentos Musicais. A atividade é gratuita e voltada para crianças. Na oportunidade, os participantes produzirão instrumentos musicais divertidos, reaproveitando materiais que seriam descartados. As crianças vão utilizar a criatividade e aprender a criar instrumentos em casa de forma sustentável. A atividade estimula as reflexões quanto à conservação da biodiversidade e fortalece habilidades socioemocionais como trabalho em equipe, criatividade e a comunicação. As crianças serão mediadas pela equipe da Urbia e personalizarão seus instrumentos.

Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal – Zona Norte

1º Carnavalzinho da Criançada

No sábado (10), às 14h, a Urbia realizará o 1º Carnavalzinho da Criançada,no Horto Florestal, com marchinhas carnavalescas, brincadeiras e desfile de fantasias. Acompanhadas de seus responsáveis, as crianças poderão desfilar no tapete do Horto com as suas melhores fantasias e se divertirem muito. Para entrar na brincadeira, cada participante deverá se apresentar com 30 minutos de antecedência ao desfile, no Centro de Visitantes do Parque, local em que será realizado o evento. Todos que participarem ganharão uma cortesia no Urbiabike, serviço de aluguel de modais, de acordo com a disponibilidade. A atividade é gratuita e será realizada às 14h.

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima – Zona Norte

Oficina Plantar para Comer

Para quem procurar lazer para as crianças, pode ir até o Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima. No sábado (10), às 10h, será realizada a oficina ‘Plantar para Comer’, gratuitamente. O objetivo da atividade é estimular a criatividade e a investigação nas crianças, elementos essenciais para a formação do olhar na ciência. Aliado a isso, está a observação e o acompanhamento do processo de germinação de espécies alimentícias que despertam o aprendizado com a natureza. A oficina acontecerá na Horta Comunitária do local.

Parque Jardim Felicidade – Zona Norte

Oficina Carnaval mais sustentável

Quinta-feira (8), às 14h, o público em geral poderá participar gratuitamente da oficina ‘Carnaval mais sustentável’. O objetivo da atividade é a confecção de máscaras de carnaval com retalhos, materiais recicláveis e confete orgânico. A oficina estimula a expressão da criatividade e o contato com a natureza, a partir do manuseio de folhas e flores secas colhidas do solo do parque. Os interessados devem procurar a Administração, com entrada pela Portaria 1.

Carnaval de Rua com o Bloco ‘My Chama Q Eu Vou’

Os foliões de todas as idades que desejam participar de um bloquinho de rua, no domingo (18), das 12h às 18h, terão a oportunidade de integrar o bloco de Carnaval de rua, organizado desde 2015, pelo munícipe Neno de Paula. O bloquinho é formado e organizado por amigos que nasceram no bairro Jardim Felicidade e frequentadores da região. A celebração acontece na praça anexa. A Prefeitura Municipal de São Paulo é parceira do evento. Mais informações podem ser obtidas no Link

Parque Jacintho Alberto – Zona Norte

Trilha Ecológica

Sexta (9), às 14h, o Parque Jacintho Alberto realizará gratuitamente uma ‘Trilha Ecológica’ voltada para crianças e o público em geral. O ponto de encontro será próximo aos portões 2 e 3. A atividade consiste em uma caminhada dentro do parque apresentando árvores frondosas e ou com características peculiares, troncos com textura diferenciadas, para a sensibilização do público com relação à preservação da natureza. Além disso, os participantes aprenderão mais sobre questões geográficas, importância da área verde para o bairro e a comunidade do entorno e questões ecológicas como abrigos para pássaros e outros animais. O final do percurso acontecerá próximo à Administração do Parque e os visitantes ficarão frente e frente com a árvore que deu nome ao Brasil, uma Pau-brasil (Paubrasilia echinata).

Parque Lajeado – Zona Leste

Aulão em ritmo de carnaval

Na quarta-feira (21), das 7h30 às 8h30, acontece a aula de ginástica temática em comemoração ao Carnaval. Serão realizados movimentos benéficos à saúde. Os participantes poderão ir trajados com muita cor e felicidade. A aula é gratuita e será realizada na Área Multiuso e pessoas de todas as idades podem participar.