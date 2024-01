Urbia apresenta programação especial em celebração ao aniversário de SP e do Planetário Ibirapuera

Os visitantes do Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, terão motivo duplo para comemorarem esse mês. A empresa preparou uma programação especial para celebrar os aniversários de 470 anos da cidade de São Paulo, comemorado no dia 25 de janeiro e dos 67 anos do Planetário Ibirapuera, no dia 26. Além disso, também em celebração ao aniversário da capital paulista, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, localizado na Zona Norte de São Paulo, contará com diversas atividades gratuitas durante o feriado.

Confira a programação completa abaixo:

PLANETÁRIO IBIRAPUERA

Curso para crianças ‘Conhecendo o Sistema Solar’

No dia 22, a Urbia inicia a semana de comemorações dos aniversários da cidade de São Paulo e do Planetário Professor Aristóteles Orsini, mais conhecido como Planetário Ibirapuera, com o curso ‘Conhecendo o Sistema Solar’,voltado especialmente para crianças de 7 a 11 anos. O objetivo é explorar o Espaço por meio de uma jornada educativa e levar a uma viagem empolgante pelo Sistema Solar.

Serão duas turmas com 20 vagas cada, que realizarão aulas teóricas e práticas, incluindo oficinas práticas em ambiente externo. No dia 22, das 9h às 12h, será realizado o curso para a primeira turma. Já a segunda turma terá aula no dia 23, das 14h às 17h.

A astrônoma da Urbia, professora de Física e Mestre em Astrofísica Mirian Castejon Molina ministrará aulas para as duas turmas. Os responsáveis deverão levar e buscar as crianças pontualmente conforme os horários indicados. Ao concluir o curso, cada criança receberá um certificado personalizado comprovando sua jornada pelo Sistema Solar. O ingresso custa R$ 140 e deve ser adquirido no UrbiaPass.

Sessão especial ao vivo ‘Estrela Paulistana’

O aniversariante do dia 26, o Planetário Ibirapuera, que foi o primeiro aberto ao público no Brasil, comemora a data com sessões especiais ao vivo e cursos relacionados à Astronomia. Nos dias 25 e 26, às 17h, durante 50 minutos, a astrônoma Mirian Castejon Molina fará a apresentação da sessão especial e ao vivo ‘Estrela Paulistana’. O projetor de estrelas será utilizado para que o público contemple o verdadeiro céu de São Paulo e viaje pela história da astronomia da capital paulistana. A sessão é destinada a pessoas de todas as idades. O ingresso custa R$30 e deve ser adquirido no UrbiaPass.

PARQUE IBIRAPUERA

Circuitos Ambientais – ‘O Parque: a Biodiversidade no Coração de São Paulo’ e Férias’

No dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, das 10h30 às 12h, os frequentadores do Parque Ibirapuera poderão participar gratuitamente do circuito ambiental ‘O Parque: a Biodiversidade no Coração de São Paulo’. A atração é voltada a pessoas de todas as idades. O ponto de encontro para saída é em frente ao Centro de Visitantes, localizado no prédio da Escola Municipal de Astrofísica (EMA), ao lado do Planetário.

As vagas são limitadas a 25 ingressos por dia e seguem a ordem de chegada. A atividade visa ampliar os conhecimentos dos visitantes do Parque sobre a história do local, conservação da natureza e engajamento ambiental.

Com uma área de 1.584.000 m2 destinada ao lazer e à cultura, o equivalente a 158 campos de futebol, o espaço que abriga cerca de 500 espécies de árvores e arbustos, aproximadamente 340 espécies de animas catalogados, sendo 200 de aves, será explorado numa caminhada pelas ruas, alamedas e jardins descobrindo a biodiversidade da fauna e flora apresentadas ao longo do roteiro. Além disso, conta com um conjunto arquitetônico desenvolvido pelo renomado arquiteto brasileiro Oscar Niemayer.

Ao longo do circuito pelo Ibirapuera, o monitor ambiental fará paradas estratégicas apresentando algumas aves, espécies botânicas (incluindo algumas que estão na lista vermelha com o status de conservação em ameaça) e paisagens que são verdadeiros cartões postais de São Paulo, além do próprio Parque.

Nos dias 27 e 28, às 10h30, os visitantes do Parque Ibirapuera poderão participar do ‘Circuito Temático Ambiental – Férias’. O ponto de encontro para saída é em frente ao Centro de Visitantes, localizado no prédio da Escola Municipal de Astrofísica (EMA), ao lado do Planetário. Os ingressos devem ser adquiridos no UrbiaPass.

Estação Biodiversidade: Mudanças Climáticas – O que é, o que é?

As comemorações do aniversário de São Paulo seguem no dia 25, das 14h às 17h, com a realização da ‘Estação Biodiversidade: Mudanças Climáticas – O que é, o que é?’, no parquinho – próximo às quadras de basquete. A atividade é gratuita e o público de qualquer faixa etária poderá participar. Além dessa data especial, a atividade também ocorrerá nos dias 20, 21, 27 e 28, no mesmo horário e local.

As discussões e reflexões sobre a mudança do clima, a partir de um bate papo com educadores, e um divertido jogo disposto nas mesas da Estação Biodiversidade são ações desenvolvidas na atividade. Crianças, jovens e adultos individualmente e ou coletivamente terão acesso aos conteúdos que abordam manifestações climáticas e o papel do seu humano, sobretudo em tempos atuais. A partir de situações e pistas, o desafio será descobrir palavras e ou expressões sobre o tema. O jogo possui fases diferentes conforme avançam no desafio. A atividade de sensibilização ambiental é dinâmica, divertida e rica em conhecimento.

Música no Parque – Festival de Férias: ‘Sexteto Arandupy’

E para quem curte boa música, as comemorações de aniversário da cidade de São Paulo e do Planetário Ibirapuera, no dia 27, às 11h, traz a apresentação do ‘Sexteto Arandupy’, no Festival de Férias,do Projeto Música no Parque, na Arena da Marquise. O grupo é formado por seis estudantes da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que escolheu o nome Arandupy – palavra de origem tupi-gaurani – para fazer uma homenagem à música brasileira. O repertório do Sexteto Arandupy contempla ritmos do baião, ijexá, sambas, jazz e funk e interpreta canções de músicos consagrados como Hermeto Pascoal e Moacir Santos e de jovens compositores como Luan Charles.

As apresentações são gratuitas e voltadas a pessoas de todas as idades. O Música no Parque tem como objetivo oferecer o contato dos jovens estudantes de música com a plateia real e todas as etapas de preparação de espetáculo. Os alunos retribuem a educação musical com as acolhidas generosas do público e os que já se formaram retornam para mostrar o aprendizado no palco

PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN – HORTO FLORESTAL

Aula de Yoga

No feriado do dia 25, das 9h às 10h, no gramado em frente ao Palácio de Verão do Horto Florestal, haverá uma Aula de Yoga para os frequentadores do Parque, conduzida por instrutores da Ananda Marga. A prática da modalidade promove melhora da parte física, mental e espiritual, trabalhando o corpo e a mente de forma interligada. A atividade é gratuita, livre para todos os públicos e sem necessidade de inscrição. Vale ressaltar que crianças podem participar acompanhadas de seus responsáveis. Os materiais para a realização da atividade devem ser levados por cada participante.

Treinamento Funcional

No dia 25, das 9h às 10h, no campo de futebol do Parque Horto Florestal, será realizado um Treinamento Funcional para os visitantes, com a professora Andréa Schaidt, do Centro de Treinamento Box 333. Essa é uma forma de exercício físico que visa melhorar a capacidade funcional do corpo para realizar atividades cotidianas de maneira mais eficiente e segura. Além dos benefícios físicos, por ser em um parque, o treino proporciona também o contato com a natureza, o que contribui para a redução do estresse e para a melhora do bem-estar emocional. A aula é gratuita, livre para todos os públicos e crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis. Além disso, a Urbia indica aos participantes a utilização de roupas leves, calçados esportivos e protetor solar.

Beach Tennis, Peteca e Vôlei

Também no dia 25, das 10h às 15h, a Urbia disponibilizará a quadra de areia para a prática recreativa de Beach Tennis, Peteca e Vôlei. O equipamento será disponibilizado pela equipe esportiva de A Fuga, que ajudará na organização da recreação. As modalidades se tornaram um sucesso entre os moradores da capital paulista, que vêm procurando cada vez mais por espaços qualificados para a prática de ambos os esportes. O acesso é gratuito e livre para todos os públicos. Crianças devem ser acompanhadas pelos seus responsáveis para participação.

Aulas de Dança e de Passinhos Flashback

No dia 25, das 10h às 12h, os visitantes do Horto Florestal poderão participar da aula de dança com a instrutora Anah Panterah, do Voluntariado do Parque. E das 16h às 17h, será realizada a aula de passinhos flashback, com a instrutora Magali Munhoz. As aulas acontecerão na Tenda e são gratuitas. Não há a necessidade de inscrição. Crianças podem participar desde que acompanhadas pelos responsáveis.

Apresentação Musical na Tenda

Para finalizar a programação do dia 25, das 13h às 15h, haverá uma Apresentação Musical na Tenda do Horto Florestal, com o músico Murilo Olympio. O repertório será composto por MPB, Pop e Rock, estilos musicais que fazem sucesso entre grande parte da população brasileira. O espetáculo será gratuito e livre para todos os públicos, inclusive crianças, que devem estar acompanhadas de seus responsáveis no momento da apresentação.