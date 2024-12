Urbia anuncia programação gratuita de férias para o público infantil no Parque Ibirapuera 

A temporada mais aguardada do ano chegou: as férias escolares. E, para tornar esse período ainda mais divertido e educativo para as crianças, o Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, apresenta a ‘Conexão Verde’, no qual oferecerá uma agenda repleta de atividades especiais para os pequenos, que garante imersão na natureza e muita aventura.

A partir da segunda quinzena de dezembro, as terças e quartas-feiras serão dedicadas a uma experiência única no parquinho do Ibirapuera, onde crianças e famílias terão a oportunidade de embarcar em uma aventura fascinante em meio às majestosas árvores do parque. Em cada encontro, os pequenos participantes receberão desafios e missões, que os levarão a investigar a fauna e a flora local de maneira lúdica e interativa.

Entre as atividades que foram preparadas para as crianças, temos: o desafio “Seu Mestre Mandou”, que envolve tarefas com elementos da natureza; a empolgante caça ao tesouro, na qual diversas pistas serão espalhadas pelo Parque; a criação de jogos caseiros com materiais recicláveis, incentivando a criatividade e a sustentabilidade; o clássico jogo de arremesso de argolas; jogo da velha ao ar livre; boliche; e pintura com tintas feitas de ingredientes naturais.

Durante o cronograma, eles terão a chance de descobrir mais sobre o ecossistema do espaço, estimular a curiosidade e vivenciar momentos de diversão e aprendizado, rodeados pela natureza. Para participar é só chegar, sem necessidade de inscrição prévia.

Conexão Verde no Parque Ibirapuera

Datas e horários: 17, 18 e 25, das 14h, às 17h, e dias 24 e 31, das 10h às 13h

Local: parquinho em frente às quadras esportivas

Público: livre

Atividade gratuita