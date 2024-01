Urbia anuncia diversas atividades para as férias de janeiro nos Parques que administra

O mês de janeiro é marcado pelas férias escolares e pela estação mais quente do ano, o verão. Essa é a mistura perfeita para que as crianças e jovens queiram se divertir e curtir novas experiências e passeios, com seus familiares e amigos. A Urbia, empresa que administra os Parques Ibirapuera, na Zona Sul; Tenente Brigadeiro Faria Lima, na Zona Norte, e o Lajeado, na Zona Leste, oferece uma programação diversificada para toda a família. As opções de lazer vão de atividades educativas esportivas a culturais, e todas priorizam a conexão com a natureza de forma dinâmica e atrativa.

Confira a agenda completa abaixo:

PARQUE IBIRAPUERA

Circuito Ambiental – O Parque: a Biodiversidade no Coração de São Paulo

O circuito ambiental ‘O Parque: a Biodiversidade no Coração de São Paulo’ é uma opção de atividade voltada a pessoas de todas as idades. Com início agendado para às 10h30 e duração de aproximadamente 1h30, a atividade será desenvolvida sábado (27) e domingo (28).

O ponto de encontro para saída é em frente ao Centro de Visitantes, localizado no prédio da Escola Municipal de Astrofísica (EMA), ao lado do Planetário. O ingresso deve ser adquirido no UrbiaPass e custa R$50 por pessoa. Crianças até quatro anos não pagam. As vagas são limitadas a 25 ingressos por dia e seguem a ordem de chegada.

A atividade visa ampliar os conhecimentos dos visitantes do Parque sobre a história do local, conservação da natureza e engajamento ambiental. Com uma área de 1.584.000 m2 destinada ao lazer e à cultura, o equivalente a 158 campos de futebol, o espaço que abriga cerca de 500 espécies de árvores e arbustos, aproximadamente 340 espécies de animas catalogados, sendo 200 de aves, será explorado numa caminhada pelas ruas, alamedas e jardins descobrindo a biodiversidade da fauna e flora apresentadas ao longo do roteiro. Além disso, conta com um conjunto arquitetônico desenvolvido pelo renomado arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer.

Ao longo do circuito pelo Ibirapuera, o monitor ambiental fará paradas estratégicas apresentando algumas aves, espécies botânicas (incluindo algumas que estão na lista vermelha com o status de conservação em ameaça) e paisagens que são verdadeiros cartões postais de São Paulo, além do próprio Parque.

Estação Biodiversidade: Mudanças Climáticas – O que é, o que é?

Outra opção de atividade no Parque Ibirapuera é a ‘Estação Biodiversidade: Mudanças Climáticas – O que é, o que é?’. No sábado (27) e no domingo (28), das 14h às 17h, na Serraria, que fica localizada próximo ao portão 7, o público de qualquer faixa etária poderá participar gratuitamente.

As discussões e reflexões sobre a mudança do clima, a partir de um bate papo com educadores, e um divertido jogo disposto nas mesas da Estação Biodiversidade são ações desenvolvidas na atividade. Crianças, jovens e adultos individualmente e ou coletivamente terão acesso aos conteúdos que abordam manifestações climáticas e o papel do seu humano, sobretudo em tempos atuais. A partir de situações e pistas, o desafio será descobrir palavras e ou expressões sobre o tema. O jogo possui fases diferentes conforme avançam no desafio. A atividade de sensibilização ambiental é dinâmica, divertida e rica em conhecimento.

Festival de Férias do Programa Música no Parque

O Programa Música no Parque realiza o ‘Festival de Férias’ sempre aos sábados, às 11 horas, na Arena da Marquise. As apresentações são gratuitas e voltadas a pessoas de todas as idades. O Música no Parque tem como objetivo oferecer o contato dos jovens estudantes de música com a plateia real e todas as etapas de preparação de espetáculo. Os alunos retribuem a educação musical com as acolhidas generosas do público e os que já se formaram retornam para mostrar o aprendizado no palco.

E no sábado (27) a apresentação do Festival de Férias ficará por conta do ‘Sexteto Arandupy’. O grupo é formado por seis estudantes da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que escolheu o nome Arandupy – palavra de origem tupi-guarani – para fazer uma homenagem à música brasileira. O repertório do Sexteto Arandupy contempla ritmos do baião, ijexá, sambas, jazz e funk e interpreta canções de músicos consagrados como Hermeto Pascoal e Moacir Santos e de jovens compositores como Luan Charles.

O Parque Ibirapuera funciona diariamente, das 5h à 0h, e conta com entrada gratuita. O espaço está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, São Paulo, SP.

Planetário Ibirapuera oferece sessões semanais nas férias

O Planetário Professor Aristóteles Orsini, mais conhecido como Planetário Ibirapuera, o primeiro aberto ao público no Brasil, traz sessões semanais relacionadas à Astronomia nessas férias. O acesso mais próximo ao Planetário se dá pelo Portão 10 para os pedestres. Para quem estiver de carro, a entrada é pelo Portão 3, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, no bairro Vila Mariana, em São Paulo. Confira a programação:

Sessões semanais no Planetário

Além das sessões especiais ao vivo, três sessões fixas são oferecidas ao público aos finais de semana: ‘O show da Luna’, ‘Olhar o céu de São Paulo outra vez’ e ‘Planetas do Universo’. Os horários 11h, 13h, 15h e 17h são das sessões exibidas às quintas-feiras e domingos. Já às sextas-feiras e sábados, as sessões acontecem às 13h, 15h, 17h e 19h. As entradas para os espetáculos custam a partir de R$15. Uma vez por semana é realizada uma sessão gratuita.

Os ingressos para o Planetário Ibirapuera podem ser adquiridos no site do Planetário Urbia Pass ou presencialmente na bilheteria. Optando por comprar na bilheteria, o usuário fica sujeito ao número de ingressos disponíveis no momento da aquisição. O local abre sempre uma hora antes do início da primeira sessão do dia e fecha no início da última sessão. É importante programar o passeio e chegar ao local com antecedência, pois não é permitida a entrada após o início da apresentação.A programação está sujeita a alterações sem prévios avisos.

Confira o tema de cada sessão:

O espetáculo ‘Show de Luna’, voltado para crianças de 4 a 11 anos e toda a família, tem duração de 40 minutos e traz várias histórias de Luna, uma garota que ama ciências e usa a imaginação para descobrir respostas do universo, juntamente com seu irmãozinho Júpiter e seu furão de estimação, Cláudio.

A sessão do espetáculo ‘Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez’ busca destacar o céu da cidade de São Paulo, que não tem sido visível devido à poluição luminosa e ao crescimento urbano. O público terá a oportunidade de conhecer o icônico Planetário, o primeiro construído no Brasil em 1957, viajando pela história da sua inauguração enquanto aprendem sobre os mistérios do nosso céu. A sessão tem duração de 40 minutos e é livre para todos os públicos e direcionada para pessoas a partir dos 11 anos.

A atração ‘Planetas do Universo’ aborda as descobertas recentes de mais de cinco mil planetas em órbita ao redor de outras estrelas e questiona se estamos sozinhos no Universo. A apresentação sensibiliza sobre a singularidade da Terra como ambiente propício à vida. A duração é de cerca de 50 minutos e é livre para todos os públicos, com recomendação para pessoas a partir dos 11 anos.

Moradores e visitantes das Zonas Norte e Leste de São Paulo recebem programação de férias diversificada e gratuita nos Parques administrados pela Urbia

A Urbia mantém uma extensa e diversificada programação de férias nos parques que administra nas Zonas Norte e Leste da capital paulista. Atividades de educação ambiental como manutenção de horta comunitária, futebol society; ginástica para todas as idades; tai chi chuan; pilates e aula funcional integram as atrações. Confira a programação:

PARQUE TENENTE BRIGADEIRO FARIA LIMA – ZONA NORTE

Futebol Society

Todos os dias, das 6h às 19h, os frequentadores do Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima podem realizar o agendamento do campo de Futebol Society de forma gratuita. Semanalmente, 27 times diferentes do bairro, possuem horários agendados para jogos, treinos e campeonatos. O campo também possui horários vagos para os usuários do parque.

Manutenção da Horta Comunitária

Toda última quarta-feira do mês, sendo o dia 31 este mês, os moradores do entorno do parque e os visitantes podem participar gratuitamente da manutenção da horta comunitária, junto ao Cedesp (Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo), da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Paulo .

O objetivo é reaproximar o contato da comunidade com alimentos saudáveis, estimular e inspirar a conexão com a natureza. A atividade acontece a partir das 10h e deve ser consultada no Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima. Os interessados devem se dirigir à Horta Comunitária do parque.

Aula Funcional, Ginástica e Pilates

Os frequentadores do Parque Tenente Faria Lima contam gratuitamente com diversas aulas voltadas às atividades físicas. Um professor voluntário é o responsável pelo direcionamento dos exercícios. Às segundas-feiras, das 07h às 8h30, são realizadas aulas com música e movimentação do corpo para o desenvolvimento das capacidades funcionais necessárias às atividades da vida diária, como saltar, agachar, empurrar, puxar, correr, levantar e arremessar.

Aulas de ginástica com exercícios que desenvolvem a flexibilidade, coordenação motora e o aperfeiçoamento físico e mental são ministradas às terças e quintas-feiras, das 7h às 8h30. E às sextas-feiras, das 7h às 8h30 são realizadas aulas de pilates. Nessa atividade os movimentos de alongamento no chão visam fortalecer os músculos, desenvolver a consciência corporal, promover o equilíbrio e proporcionar alívio de estresse e tensão. As aulas funcionais, de ginástica e pilates são voltadas ao público entre 50 e 70 anos e acontecem no campo de Futebol Society.

PARQUE LAJEADO – ZONA LESTE

Ginástica para Terceira Idade e Tai Chi Chuan

O Parque Lajeado oferece aulas de ginástica e Tai Chi Chuan, gratuitamente, pela manhã na área multiuso. As senhoras da terceira idade podem ir até o local, das 7h30 às 8h30, às segundas, quartas e sextas-feiras para participar do grupo de ginástica. A professora Marlene Novais que atua na UBS Chabilândia (Unidade Básica de Saúde), que é parceira do parque, ministra as aulas que focam em diversos movimentos que estimulam a flexibilidade e melhoram a qualidade de vida.

E às terças-feiras, das 8h às 10h, o público de todas as faixas etárias pode participar das aulas de tai chi chuan, gratuitamente. A professora Flávia Bernardo da Prefeitura de São Paulo, parceira da Urbia, ensina a arte marcial chinesa, que auxilia no combate à ansiedade e estresse. Na oportunidade, os alunos realizam movimentos circulares e lentos associados ao controle da respiração.

O Parque Lajeado funciona diariamente, das 6h às 18h, e conta com entrada gratuita. O espaço está localizado na Rua Antonio Thadeo, 712, Guaianazes, São Paulo, SP.