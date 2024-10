Urbanismo Social avança com novas ações na Zona Norte

A continuidade do projeto Urbanismo Social foi marcada, no dia 16 de outubro, por uma série de atividades no território do Jaraguá, Zona Norte de São Paulo. A ação envolveu a colaboração de mais de 12 secretarias municipais, trazendo melhorias significativas para a população local.

Um dos destaques do evento foi a inauguração da nova sala de cinema do Circuito SPCine, no CEU Pinheirinho, ampliando o acesso à cultura e ao entretenimento na região. Além disso, as novas artes do Museu de Arte de Rua (MAR) trouxeram ainda mais vida aos espaços públicos, reforçando a identidade cultural do bairro.

A agenda do dia incluiu também:

Reinauguração do parque Pinheirinho d’Água , oferecendo uma área verde revitalizada para o lazer e a convivência comunitária;

, oferecendo uma área verde revitalizada para o lazer e a convivência comunitária; Canalização do córrego , melhorando as condições de saneamento e segurança;

, melhorando as condições de saneamento e segurança; Apresentações artísticas que celebraram a diversidade cultural da comunidade.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a qualificação de territórios vulneráveis, promovendo ações integradas nas áreas de cultura, segurança, educação e urbanismo.

Para saber mais sobre o projeto Urbanismo Social e conferir a agenda completa de eventos e ações contínuas, clique aqui.