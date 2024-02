UPA Infantil de Ribeirão Pires tem aumento de 36% no número de atendimentos

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Infantil de Ribeirão Pires acolheu no primeiro mês deste ano 1.762 pacientes. O número representa crescimento de 36% de atendimentos em relação a janeiro de 2023 (1.294 atendimentos). Do total de crianças que passaram por procedimentos na UPA no último mês, 62,6% são de Ribeirão Pires e os demais de municípios vizinhos.

Inaugurada em abril de 2021, a UPA Infantil conta com ala pediátrica com nove leitos, sendo seis de enfermaria e três de emergência. A UPA Infantil é integrada à UPA Santa Luzia 24h, que fica localizada na Estrada da Colônia, 2959.

“A UPA Infantil é uma conquista para a cidade e não medimos esforços para que preste serviços com qualidade para a população. Um dos princípios do SUS (Sistema Único de Saúde), é a universalização do atendimento e buscamos atender todos com excelência”, destacou o prefeito Guto Volpi.

UPA Santa Luzia 24h – Durante o mês de janeiro, foram 9 mil atendimentos no equipamento de emergência da cidade, sendo 27,1% destinados a pessoas oriundas de outras cidades e 72,8% para moradores de Ribeirão Pires.