Unolife: plataforma de terapia online quer democratizar acesso à saúde mental

Democratizar o acesso à terapia e transformar vidas. Esses são os propósitos da Unolife, plataforma de terapia online que nasceu com o compromisso social de levar saúde mental a todos, independentemente do perfil social ou da localização geográfica. Com mais de 200 psicólogos cadastrados e mais de 21 mil consultas realizadas em três anos, a startup se destaca por oferecer um valor social de R$ 69,99 por sessão, sem abrir mão da qualidade do atendimento.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Apesar disso, apenas 5% dos brasileiros fazem terapia, segundo pesquisa inédita da Associação Médica Brasileira (AMB). A UnoLife surge como uma alternativa acessível e eficiente para atender essa demanda, oferecendo suporte psicológico a quem mais precisa.

A startup conecta pessoas que buscam melhorar sua saúde mental a profissionais, por meio de sua plataforma e em conformidade com as normas de compliance digital para teleconsultas. A empresa foi fundada em 2020 pelos sócios Caroline Macarini, Weber Stival e Felipe Rezende, que identificaram a necessidade de oferecer um suporte psicológico acessível e de qualidade para a população.

“Acreditamos que todas as pessoas têm o direito de cuidar da sua saúde mental, independentemente do perfil social ou da localização geográfica. Por isso, desenvolvemos a Unolife com o objetivo de levar transformação à vida daqueles que buscam o melhor de si”, afirma Caroline Macarini, psicóloga e sócia-fundadora da Unolife.

A plataforma da Unolife oferece uma experiência completa e descomplicada para os usuários. Antes de começar a atender pelo site, os psicólogos têm suas credenciais verificadas, incluindo documento de identificação, registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e cadastro no E-PSI. As consultas são realizadas de forma online, proporcionando comodidade e flexibilidade aos pacientes, e o pagamento é feito pela própria plataforma. Cada sessão tem duração de 60 minutos.

Além de atender pessoas físicas, a Unolife também oferece parcerias para empresas interessadas em promover a saúde mental de seus colaboradores. Por meio do programa “Unolife Empresas”, as organizações podem disponibilizar consultas com psicólogos aos seus funcionários, contribuindo para o bem-estar e a produtividade da equipe.

Esse cenário evidencia a importância de iniciativas como a Unolife, que buscam ampliar o acesso à terapia e combater o estigma em torno da saúde mental.

Para psicólogos interessados em se tornar parceiros da Unolife, a startup disponibiliza todas as informações necessárias em seu site institucional. Já as empresas que desejam oferecer o serviço de terapia online aos seus colaboradores podem encontrar mais detalhes no site do programa “Unolife Empresas”.

Sobre a Unolife

Para mais informações, acesse: https://unolife.com.br/.