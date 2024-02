Unoeste tem inscrições para a Universidade Aberta à Terceira Idade

A Unoeste campus Guarujá anuncia o período de inscrições para a Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati) para o primeiro semestre de 2024. A iniciativa, que promove a socialização e a educação continuada para idosos, tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida da terceira idade por meio da interação em um ambiente universitário. Podem se inscrever pessoas a partir dos 60 anos, com ou sem formação acadêmica. São 50 vagas.

As aulas da Unati iniciam no dia 27 de fevereiro e se estenderão até 13 de junho, sendo realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 15h30, e oferecendo uma variedade de atividades voltadas para o enriquecimento cultural e social dos participantes.

Neste semestre, os alunos terão a oportunidade de participar de aulas de Arte e Cultura, Literatura, Teatro, bem como desfrutar de passeios e excursões que complementam o programa educacional. Todas essas atividades são pensadas para proporcionar estímulos cognitivos, de comunicação, mobilidade e humor, contribuindo para um envelhecimento ativo e uma maior inclusão social.

Alunos celebram espaço de convivência

Presença marcante na turma de 2023, Maria Luiza Silva foi a fotógrafa oficial da turma, registrando as aulas ao longo do ano. Tamanha dedicação lhe rendeu uma exposição de fotos com os melhores momentos, presenteando os colegas. “Estou plenamente convencida de que a Unati me acelerou 10 anos. Cada aula que os professores nos dão me traz mais vida, mais vontade de ir em frente. Na próxima turma estarei aqui de novo”.

Frequentadora da Unati há dois anos, Valéria Aparecida Marson Musumeci garante que não faltou nas aulas. “Eu tenho 85 anos e estava alienada em relação à vida. Essa turma me protege. Valeu esse tempo que estou aqui. Os professores merecem toda a nossa consideração”.

Aos 82 anos, José Bernardino de Oliveira é um dos mais queridos por todos. “A Unati foi um elo entre amigos. Aprendi muito. Espero que neste ano tenham mais informações sobre cuidados com os idosos”, diz o aposentado.

Serviço

As inscrições estão disponíveis no link: https://www.unoeste.br/eventos/u/1302. Para mais informações e valores da mensalidade, os interessados podem contatar o telefone (18) 99151-8270. A aulas da Unati serão realizadas de 27 de fevereiro a 13 de junho, terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 15h30 na Unoeste Guarujá – Rua Albertino Pedro, 75, Enseada.