Univesp lança o Programa Oportunidade Já

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), apresenta o Programa Oportunidade Já, que visa o desenvolvimento de uma política pública de educação profissional, geração de trabalho, renda e intermediação de mão de obra. A ação é voltada ao preparo e oportunidades no mercado de trabalho, com oferta de cursos, workshops, treinamentos e processos seletivos, destinada a vestibulandos, estudantes ou qualquer cidadão interessado. Em regime de cooperação, as vagas serão criadas e gerenciadas pelas empresas privadas e Organizações da Sociedade Civil (OSC) participantes da iniciativa. As instituições interessadas devem se inscrever no chamamento público, aberto até as 18h do dia 23/08.

As corporações selecionadas terão suas vagas e ações publicadas em site mantido e divulgado pela Univesp.Podem se inscrever empresas e organizações da sociedade civil, nacionais ou estrangeiras que tenham interesse em contribuir para a empregabilidade e disponibilização de chances de qualificação profissional ao público em geral.

De acordo com o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, a ação foi idealizada para oferecer oportunidades de qualificação profissional e de ingresso no mercado de trabalho. “Avaliando nosso vestibular, percebemos que muitas pessoas que buscam uma vaga acabam não conseguindo, dada a concorrência (em 2024, no geral, foram mais de 3 candidatos por vaga). Por outro lado, identificamos o interesse de empresas em oferecer formações em suas áreas de atuação. Desenhamos essa iniciativa para que os vestibulandos e demais interessados tenham outra chance de se capacitar e ingressar no ambiente profissional, por meio de atividades gratuitas de formação”, explica.

“O Governo do Estado de São Paulo trabalha incessantemente para oferecer oportunidades a todos que buscam um emprego ou a constituição de uma empresa. Para isso, não mede esforços para promover treinamento intensivo e aplicado. Várias secretarias têm se dedicado a isso, e a iniciativa da Univesp agrega novas oportunidades aliadas ao treinamento integrado com o setor produtivo”, comemora o secretário da SCTI, Vahan Agopyan.

As oportunidades ofertadas devem disponibilizar conteúdo totalmente gratuito. Eventuais contratações provenientes do programa ocorrerão diretamente entre os cidadãos e as empresas, sem a participação da Univesp. Para mais informações, confira o edital.