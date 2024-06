Univesp divulga na próxima terça (25/06) resultado do Vestibular 2024

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) divulga na próxima terça-feira (25/06), às 15h o resultado oficial e a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do Vestibular Univesp 2024, disponível na página vestibular.univesp.br. O processo seletivo recebeu 80 mil inscrições. São ofertadas 23.322 vagas, destinadas a 425 polos, de 371 municípios (capital, interior e litoral).

Os candidatos convocados na primeira chamada devem ficar atentos ao prazo de matrículas, que será do dia 27/06 até dia 01/07. A segunda chamada, com os próximos candidatos, está prevista para o dia 10/07, a partir das 15h. Os aprovados terão de 11/07 a 16/07 para efetivarem a matrícula. Já o resultado da terceira convocação será divulgado em 17/07, a partir das 15h. As matrículas ocorrerão em 18 e 19 de julho. O início do ano letivo será em 29 de julho.

Para fazer a matrícula são necessários os documentos:

Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; Certidão de nascimento ou casamento: Carteira de identidade; Cadastro de pessoa física (CPF): Título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral, para brasileiros com mais de 18 (dezoito) anos: Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros do sexo masculino, do dia 1° de janeiro do ano em que o candidato completar 18 (dezoito) anos de idade até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade.

Saiba como fazer a matrícula, acesse:

Instruções: https://assets.univesp.br/blackboard/matricula/TutorialMatricula.pdf