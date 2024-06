Univesp abre credenciamento de docentes conteudistas

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre nesta terça-feira (18/06), a partir das 10h, as inscrições para credenciamento de docentes conteudistas da instituição. O candidato poderá se inscrever em até cinco disciplinas. As inscrições, gratuitas, devem ser realizadas até as 21h do dia 22/07, pelo site univesp.br/conteudista.

Serão consideradas habilitadas as inscrições que atenderem aos seguintes requisitos: possuir currículo lattes atualizado (3 meses); ter título de doutor, com validade nacional; ter graduação, mestrado ou doutorado na área da disciplina, com validade nacional; ter experiência mínima de três ofertas na área da disciplina como docente ou conteudista e ter vínculo como docente de, no mínimo, 12 horas semanais ou ter comprovação de experiência docente em educação superior (graduação) de, no mínimo, cinco anos.

Entre as funções do conteudista, destacam-se elaboração de roteiros de aprendizagem, videoaulas, questões e atividades, que serão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), orientados e acompanhados pela equipe de Produção de Material Didático da universidade.

O resultado do processo e a convocação para a contratação serão publicados em 15/08. Confira a lista de disciplinas, carga horária, valores e informações no edital, disponível em: https://univesp.br/conteudista .