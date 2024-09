Universitários colombianos visitam o Parque Tecnológico de São Caetano

O Parque Tecnológico de São Caetano recebeu a visita de estudantes da universidade colombiana U.D.C.A (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales) na manhã desta quarta-feira (25/9). Os jovens, que fazem parte do programa de intercâmbio da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), puderam entender a engrenagem do maior hub de inovação do ABC. O complexo, que conecta startups, empresas, universidades e investidores, surpreendeu o diretor da área de pesquisa do curso de Ciências Administrativas e Comerciais da Universidade da Colômbia, Fernando Sánchez, que acompanhou os alunos durante a visita e falou sobre a iniciativa inovadora de São Caetano.

“Eu estive no parque tecnológico de Monterrey, no México, que é uma experiência que tem componentes semelhantes, mas vejo que aqui há uma articulação diferente em termos de construção da política pública. Aqui é possível permear processos de tal forma que os tornam mais bem-sucedidos. Além disso, nós somos uma universidade colombiana e teremos a oportunidade de compartilhar experiências por meio de mentorias, e isso não existe em Monterrey”, ressaltou Sánchez.

A estudante de Engenharia Comercial Michele Costa, de 19 anos, afirmou que conhecer o funcionamento do Parque Tecnológico de São Caetano abriu seu olhar para novas possibilidades.

“O que mais me chamou a atenção foi a perspectiva de que nós, como jovens e estudantes, também podemos fazer algo a mais do que sermos empregados de uma empresa específica. Nós podemos contribuir com nosso conhecimento sendo independentes e tendo nosso próprio empreendimento, prestando serviço para diferentes empresas”, observou Michele.

Atualmente, a arena multiuso do Parque Tecnológico de São Caetano abriga 67 startups, que têm como missão impulsionar projetos inovadores e formar uma nova geração de empreendedores focados, principalmente, na área de tecnologia.

Palestras, programas de aceleração, rodadas de negócios, cursos de capacitação, networking, mentorias com temáticas sobre inovação, inteligência artificial e pitch de vendas, estão entre as atividades desenvolvidas no parque.

Durante a visita, os universitários colombianos despertaram o interesse em participar das mentorias de forma online, o que foi atendido pelo subsecretário de Tecnologia e Inovação, Ubirajara Augusto.

“Vamos sim fazer uma parceria com a universidade da Colômbia e os estudantes também vão participar das mentorias de forma online e gratuita. É importante que outros países também descubram o que a gente faz aqui. O Parque Tecnológico de São Caetano está se tornando uma referência”, pontuou.