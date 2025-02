Universitário é baleado em confusão no Rio de Janeiro

Na madrugada de segunda-feira, 24, um universitário de 31 anos, identificado como Igor Melo de Carvalho, foi ferido por disparos de arma de fogo no Viaduto João XXIII, localizado na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O jovem voltava para casa após o trabalho como garçom na casa de samba Batuq, onde atua nos finais de semana.

Segundo relatos da família, Igor foi confundido com um ladrão de celular. A Polícia Militar informou que o autor do disparo é um policial militar da reserva, que teria agido após sua esposa reconhecer o motociclista em que Igor estava como um dos envolvidos no furto do aparelho dela.

Ao contrário do que foi alegado, a família e amigos de Igor afirmam que ele é um estudante dedicado de publicidade e trabalha também como inspetor na Universidade Celso Lisboa. Ele fazia o trajeto entre a Batuq e seu lar no bairro Turiaçu por meio de um mototáxi. Imagens fornecidas pela família mostram Igor ainda em seu uniforme de trabalho, embarcando na moto por volta da 1h30.

Após ser atingido nas costas pelo disparo, Igor conseguiu contatar colegas para solicitar ajuda. Ele foi rapidamente transportado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, situado na mesma região.

Assim que chegou ao hospital, uma mulher acusou Igor de estar envolvido no roubo do celular. Em decorrência dessa acusação, a Polícia Militar foi chamada e, enquanto o mototaxista foi detido, o estudante permaneceu sob custódia policial dentro da unidade hospitalar.

Importante ressaltar que Igor não possui antecedentes criminais. Ele é casado e pai de uma criança de apenas dois anos. Além disso, é responsável pela página Informe Botafogo, dedicada a notícias sobre o time campeão da Copa Libertadores 2024. Devido à gravidade do ferimento, Igor perdeu um dos rins e continua internado em estado crítico.