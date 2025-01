Universidades federais oferecem curso sobre Educação Étnico-Racial

O curso de extensão intitulado “Formação para Docência e Gestão para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola” está com inscrições abertas até o dia 5 de fevereiro. Destinado a profissionais da educação básica, a iniciativa oferece um total de 150 mil vagas, distribuídas entre dez instituições de ensino superior que participam do programa. Cada uma dessas instituições opera com um calendário próprio, resultando em variações nas datas de matrícula; algumas já encerraram esse processo.

Nas universidades federais, por exemplo, a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) estabelecem o prazo final para inscrições até o dia 3 de fevereiro. Por outro lado, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) mantém suas inscrições abertas até 5 de fevereiro. O Instituto Federal de Goiás (IFG) segue uma abordagem diferente, aceitando candidaturas até que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas.

O curso se concentra na formação voltada para a população negra e é estruturado em quatro módulos distintos: Panorama Étnico-Racial e Quilombola Brasileiro; Culturas e Territorialidades; Educação Antirracista na Prática; e Gestão Democrática para a Diversidade. Essa formação tem carga horária total de 120 horas e está prevista para iniciar em março, sendo realizada em colaboração com a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

A lista completa das instituições participantes pode ser consultada no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A proposta educacional resulta da parceria entre a Capes e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), evidenciando o compromisso com a diversidade e inclusão no contexto educacional brasileiro.