Universidade lança “Carona” para estudantes no Enem

No dia 3 de novembro, acontecerá a primeira prova do Enem, e um dos maiores medos dos candidatos é chegar atrasado e não conseguir realizar o exame. Pensando nisso, a Estácio lança a ação “Carona Estácio” em todo Brasil, para auxiliar os estudantes no dia da prova. A instituição oferece um cupom de R$15, que pode ser utilizado no próximo dia 3 de novembro para facilitar o deslocamento, via Uber, até o local de aplicação. Dependendo da distância, a viagem pode até sair de graça. Para resgatar o cupom, basta se cadastrar no site da campanha. Após o registro na plataforma, será liberado um cupom por CPF. A quantidade é limitada e o vouchers estarão ativos a partir das 10h, perdendo a validade às 21h do dia 3/11.

Além do desconto em transporte por Uber, os candidatos de Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba terão uma vantagem adicional. Em colaboração com a Tembici, empresa de tecnologia para micromobilidade, a Estácio oferece o uso gratuito de bicicletas compartilhadas nessas cidades, onde a instituição patrocina o sistema. Os cupons de uso gratuito poderão ser retirados para ambos os dias do exame no site do Carona Estácio.



A campanha, em parceria com a Uber Advertising, também terá anúncios veiculados dentro do app da Uber, e mostra o compromisso da universidade em contribuir para o sucesso dos estudantes, oferecendo suporte em um momento tão decisivo como o Enem, que marca o início da jornada rumo à carreira dos seus sonhos.