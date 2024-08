Universidade Guarulhos marca presença em eventos culturais da cidade

Mostrando seu apoio e incentivo às manifestações culturais que acontecem na cidade, a Universidade Guarulhos (UNG) sediou, no sábado (24), o Festival da Cultura Milenar Ancestral e participou da 283ª edição da Festa de Nossa Senhora de Bonsucesso, com serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações de saúde bucal.

Com o propósito de resgatar e honrar as raízes ancestrais, o Festival de Cultura Milenar Ancestral reuniu expressões culturais, artísticas e terapêuticas inspiradas nas tradições de civilizações milenares, com apresentações de danças étnicas, diversidade gastronômica e exposição de produtos artesanais, artigos, acessórios e roupas misticas. Já a celebração à Nossa Senhora de Bonsucesso atraiu fiéis de diversas regiões ao santuário. Para fechar a festividade, o domingo contou com a presença do bispo Dom Edmilson Amador Caetano durante as missas matinais, atendimentos de saúde da UNG, barracas de comidas típicas e shows de música sertaneja raiz.

“Para a UNG, incentivar a cultura é um compromisso social com a cidade. Por isso, participar e apoiar eventos que promovem manifestações artísticas e exaltar as tradições locais são importantes e reforçam a missão da IES de integrar educação e cidadania”, concluiu o reitor Yuri Neiman.