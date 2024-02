Universidade Anhembi Morumbi promove aula inaugural sobre Mercado da Aviação Civil

A Universidade Anhembi Morumbi, integrante do maior e mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país, a Ânima Educação, promove no dia 22 de fevereiro, às 19h30, uma aula inaugural sobre o Mercado da Aviação Civil. O evento, que será realizado na Biblioteca do Campus Mooca, é gratuito e aberto ao público.

A palestra será ministrada pelo Major Brigadeiro do Ar Luiz Ricardo de Souza Nascimento, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e abordará o cenário promissor da aviação civil no Brasil e no mundo. Os participantes terão a oportunidade de:

Explorar as tendências que moldam o futuro da aviação;

Descobrir as oportunidades que os esperam na área;

Interagir com o diretor da ANAC e tirar dúvidas.

“Para nós, é uma honra receber o Major Brigadeiro do Ar Luiz Ricardo de Souza Nascimento, um dos líderes mais renomados da Aviação Civil brasileira. Sua vasta experiência e conhecimento profundo do setor garantem uma palestra inspiradora e imperdível não só para os estudantes, mas para toda a sociedade”, afirma Alexandre Faro Kaperaviczus, coordenador do curso de Aviação Civil na Instituição.

As inscrições para a aula inaugural são gratuitas e podem ser feitas através do link. As vagas são limitadas.